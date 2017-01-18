Обзор еженедельника «Камчатский край», №2, 18 января 2017 года

18.01.2017 06:17:12 (GMT+12)
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Камчатские журналисты 13 января отметили свой профессиональный праздник. Награда «Журналистская слава Камчатки» вручена Михаилу ЖИЛИНУ, краеведу, писателю, автору ряда книг о полуострове.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
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