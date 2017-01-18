Доброе утро, Камчатка!

18.01.2017 05:53:33 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня среда, 18 января 2017 года. По старому стилю — 5 января.

Литургия св. Василия Великого.

На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прп. Симеона Псково-Печерского (1960).

Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). Прп. Фостирия. Прп. Мины (VI). Прп. Григория Акритского (ок. 820).

Мч. Иосифа Беспалова и с ним 37-ми мучеников (1921); мц. Евгении Доможировой (1933); сщмч. Сергия Лаврова пресвитера (1934); мч. Матфея Гусева (1938).

По мусульманскому календарю — 20 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 20 тевета 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Крещенский сочельник.

Интра (Индра).

День революции в Тунисе.

18 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ

1535  Основан город Лима – будущая столица Перу.

1825  В Москве состоялось открытие Большого театра.

1901  Открылось первое кабаре в Берлине.

1926  Состоялась премьера фильма «Броненосец Потемкин».

1943  День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

1964  Американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1689  Шарль Монтескьe, французский просветитель, правовед и философ.  

1901  Иван Петровский, советский математик, академик.  

1904  Борис Бабочкин, советский актер и режиссер, педагог, народный артист СССР.  

1943  Владимир Федотов, советский футболист, российский футбольный тренер.  

1947  Такеши Китано, японский актер и кинорежиссер, писатель и телеведущий.  

1962  Тамара Гвердцители, советская, грузинская и российская певица, народная артистка России и Грузии.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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