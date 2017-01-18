Доброе утро, Камчатка!

18.01.2017 05:53:33 (GMT+12)
Сегодня среда, 18 января 2017 года. По старому стилю — 5 января.
Литургия св. Василия Великого.
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прп. Симеона Псково-Печерского (1960).
Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). Прп. Фостирия. Прп. Мины (VI). Прп. Григория Акритского (ок. 820).
Мч. Иосифа Беспалова и с ним 37-ми мучеников (1921); мц. Евгении Доможировой (1933); сщмч. Сергия Лаврова пресвитера (1934); мч. Матфея Гусева (1938).
По мусульманскому календарю — 20 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 20 тевета 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Крещенский сочельник.
Интра (Индра).
День революции в Тунисе.
18 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ
1535 Основан город Лима – будущая столица Перу.
1825 В Москве состоялось открытие Большого театра.
1901 Открылось первое кабаре в Берлине.
1926 Состоялась премьера фильма «Броненосец Потемкин».
1943 День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
1964 Американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1689 Шарль Монтескьe, французский просветитель, правовед и философ.
1901 Иван Петровский, советский математик, академик.
1904 Борис Бабочкин, советский актер и режиссер, педагог, народный артист СССР.
1943 Владимир Федотов, советский футболист, российский футбольный тренер.
1947 Такеши Китано, японский актер и кинорежиссер, писатель и телеведущий.
1962 Тамара Гвердцители, советская, грузинская и российская певица, народная артистка России и Грузии.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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