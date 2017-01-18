Камчатский метеокомментарий, 18 января

18.01.2017 05:46:57 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -17º, атмосферное давление 746 мм рт.ст., относительная влажность 75 %.



Предварительный прогноз:



Утро: -16°, ясно, без осадков, ветер северный, северо-западный, 2 м/с, относительная влажность 745 мм рт. ст., относительная влажность 95%.



День: -13°, ясно, без осадков, ветер северный, северо-западный, 2 м/с, относительная влажность 746 мм рт. ст., относительная влажность 95%.



Вечер: -11°, ясно, без осадков, ветер северный, 2 м/с, относительная влажность 745 мм, относительная влажность 95%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 8’20’’ (+3”).



Луна: 63%, стареющая.



Сегодня - Крещенский сочельник.



Народ приметил: "Если в этот день метель, снег или поземка — быть урожаю", "Если снег погнет сучья на деревьях, будет хороший урожай, пчелы станут хорошо роиться", "Мало снега на ветвях деревьев— летом ни грибов, ни ягод не ищи", поэтому и на- родная благодарность "Спасибо, мороз, что снегу нанес".



Если в крещенский вечер звезды блестят и горят, то старики предрекали плодородие ягнят, тогда они говорили: "Ярки звезды породят белые ярки".



Кроме того, если в этот день будет метель - то же самое будет и на Масленице, если сильные южные ветры - будет лето грозовое.



Именины у Полины. Полина (Аполлинария) с греческого - "солнечная".



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 18 января, 5.15 (кмч).



