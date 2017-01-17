Камчатский гороскоп, 18 января

17.01.2017 20:12:07 (GMT+12)

Камчатский гороскоп, 18 января

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:

В этот день вам обеспечен оптимизм, вдохновение и успех совместных проектов. Именно поэтому коллективная позиция имеет больше силы, чем позиция индивидуалистов-одиночек. День отлично подходит для обновлений и продвижения оригинальных идей. Настроение поможет противостоять негативу, нечестной игре и будут способствовать и сотрудничеству и общей работе. События этого дня не до конца предсказуемы, поэтому не исключены сюрпризы и даже сенсации.

Опасное место для водителей и пешеходов — улица Свердлова.

Рейтинг дней: 4-.

День благоприятен для жителей улиц Ленинградской, Владивостокской, Пограничной,  Закхеева, Красинцев, Якутской, Сучанской, районов Звездная, ЖБФ — СРВ, 11 (в краевом центре), Хабаровской (в Елизове), поселка Козыревск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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