Камчатский гороскоп, 18 января

17.01.2017 20:12:07 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



В этот день вам обеспечен оптимизм, вдохновение и успех совместных проектов. Именно поэтому коллективная позиция имеет больше силы, чем позиция индивидуалистов-одиночек. День отлично подходит для обновлений и продвижения оригинальных идей. Настроение поможет противостоять негативу, нечестной игре и будут способствовать и сотрудничеству и общей работе. События этого дня не до конца предсказуемы, поэтому не исключены сюрпризы и даже сенсации.



Опасное место для водителей и пешеходов — улица Свердлова.



Рейтинг дней: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Ленинградской, Владивостокской, Пограничной, Закхеева, Красинцев, Якутской, Сучанской, районов Звездная, ЖБФ — СРВ, 11 (в краевом центре), Хабаровской (в Елизове), поселка Козыревск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.