Клуб любителей комиксов «Амальгама» приглашает на очередное заседание

17.01.2017 20:12:06 (GMT+12)

Очередное заседание клуба любителей комиксов «Амальгама» состоится в воскресенье, 22 января в 16.00 в отделе по работе с молодёжью Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова.

Добавим, что в рамках заседания клуба любителей комиксов «Амальгама»,  в неформальной обстановке проходят встречи, посвященные малоизвестным страницам истории мирового комикса, обсуждаются понравившиеся персонажи.

Тема предстоящего собрания – «Корпуса фонарей DC COMICS». Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Телефон для справок: 8 (415 2) 25-19-14

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