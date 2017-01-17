Клуб любителей комиксов «Амальгама» приглашает на очередное заседание

17.01.2017 20:12:06 (GMT+12)

Очередное заседание клуба любителей комиксов «Амальгама» состоится в воскресенье, 22 января в 16.00 в отделе по работе с молодёжью Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова.



Добавим, что в рамках заседания клуба любителей комиксов «Амальгама», в неформальной обстановке проходят встречи, посвященные малоизвестным страницам истории мирового комикса, обсуждаются понравившиеся персонажи.



Тема предстоящего собрания – «Корпуса фонарей DC COMICS». Приглашаются все желающие. Вход свободный.



Телефон для справок: 8 (415 2) 25-19-14

