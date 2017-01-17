МКС снова на Площади Труда

17.01.2017 20:12:06 (GMT+12)
18 января, с 14-00 до 18-00 ч. автобус мобильной клиентской службы (МКС) Пенсионного фонда РФ будет ждать земляков на остановке Площадь Труда (дом культуры ДК СРВ).
Передвижная клиентская служба работает по принципу «одного окна», где пенсионеры смогут получить консультацию по всем интересующим вопросам пенсионной тематики. Специалисты ПФР могут проконсультировать по вопросам назначения, перерасчета пенсий, перевода на другой вид пенсии, смены способа доставки пенсии, по вопросам материнского (семейного) капитала и т.п.
С графиком работы МКС за первый квартал 2017 года можно ознакомиться на сайте Отделения ПФР.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе ОПФР.
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