Во второй день чемпионата Камчатского края «Звезда-2» одержала победу над хоккеистами «Пожарной охраны»

17.01.2017 19:31:38 (GMT+12)

Матч в рамках краевого чемпионата по хоккею прошёл вечером 16 января на ледовой площадке стадиона «Строитель» в Елизово. Елизовские хоккеисты «Звезды-2» провели встречу с командой из краевой столицы «Пожарная охрана».



Во время первого периода елизовчане разгромили соперника – 3:0, во втором периоде хоккеисты «Пожарной охраны» активизировались, однако все равно остались в проигрыше – 3:2, в третьем периоде в ворота «Звезды-2» попало 3 безответных шайбы. Итоговый счет встречи – 6:5 в пользу «Звезды-2».



Сегодня, 17 января, на «Строителе» в Елизово в 21.00 играют «Авиатор» из Елизово и «Сероглазка» из Петропавловска-Камчатского. 18 января на лёд выйдут представители одной спортивной школы из Елизово – «Звезда-1» и «Звезда-2». Начало в 21.00. 19 января в 21.00 болельщиков ждёт интересный матч: «Звезда-1» и «ПСВ» из Петропавловска-Камчатского.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.