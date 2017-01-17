В елизовском муниципальном приюте для бездомных животных пройдёт День открытых дверей

17.01.2017 19:31:38 (GMT+12)
22 января, в воскресенье, с 12.00 до 15.00 камчатцев приглашают на очередной День открытых дверей в муниципальный приют для безнадзорных животных. Приют расположен в Елизово за межрайбазой на 30 км.
Камчатцы смогут познакомиться с четвероногими обитателями приюта, отправиться с ними на небольшую прогулку, сфотографироваться с понравившимися подопечными и, по желанию, стать хозяином для кого-то из них.
Также здесь можно будет научиться азам дрессуры собак. Для этого организаторы акции специально пригласили профессиональных дрессировщиков. Они не только дадут мастер-классы, но и покажут представление вместе со своими четвероногими помощниками.
Здесь же можно будет при желании присоединиться к волонтёрской организации, члены которой не просто ищут новых хозяев для безнадзорных животных, но и занимаются их предварительной социализацией.
Добавим также, что всех посетителей Дня открытых дверей будут угощать горячим чаем со сладостями.
Напомним, первая акция «День открытых дверей» прошла в приюте 18 декабря. Тогда учреждение посетило более ста человек, некоторые передавали в дар корм, медикаменты, перевязочные материалы. Но главными итогами акции стало то, что трое питомцев нашли новый дом.
Муниципальный приют работает в г. Елизово более полугода, за это время волонтёрам, помогающим учреждению, удалось найти постоянный дом для 200 животных.
В социальных сетях, в WhatsApp созданы группы, в которых публикуются фотографии и истории каждого питомца елизовского приюта. Кроме того, каждые выходные волонтёры отдают животных в добрые руки во время специальных акций в крупных торговых центрах Елизово и Петропавловска-Камчатского.
Сейчас в приюте находится 80 взрослых собак и 15 щенков.
Подробнее о Дне открытых дверей можно узнать по телефонам: 8-984-164-78-94 (Анна) и 8-914-626-17-44 (Арина), а также в социальных сетях «Фэйсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм», название группы - «Камчатский муниципальный приют».
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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