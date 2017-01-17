Карантин по ОРВИ объявлен в младших группах детских садов в Николаевке и Термальном

17.01.2017 19:31:38 (GMT+12)
С 17 января в связи с превышением эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыта первая младшая группа детского сада № 20 «Антошка», расположенного в селе Николаевка Елизовского района - на вынужденные каникулы отправлен 21 воспитанник учреждения. Ещё одна группа малышей (8 человек) закрыта на карантин в детском саду посёлка Термальный Елизовского района. Карантин в обеих группах продлится неделю – до 23 января.
Напомним, с 16 по 20 января в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на карантин закрыт седьмой класс Лесновской основной школы Елизовского района. В остальных школах и детских садах Елизовского района занятия проходят в штатном режиме.
Всего на территории муниципалитета - 19 школ и 19 детских садов. Руководители образовательных учреждений ежедневно осуществляют контроль посещаемости учащихся, сообщили в Управлении образования Администрации Елизовского муниципального района.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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