Сборная Городской Думы Петропавловска примет участие в зимних неолимпийских играх

17.01.2017 19:31:37 (GMT+12)

Команда Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, во главе с капитаном Андреем Воровским, посоревнуются за первое место в Зимних Неолимпийских играх. Спортивное мероприятие, посвященное пропаганде здорового образа жизни, пройдет 21 января, в субботу, на стадионе «Спартак».



В ходе соревнований команды примут участие в новогоднем и коньковом триатлоне, гонке снеговиков, экстремальном женском «забеге на лубутенах», «гонке Снеговиков» и других необычных состязаниях.



Всего в Зимних Неолимпийских играх примет участие 8 команд, состоящих из сотрудников различных учреждений города и края.



Организатором мероприятия выступает Камчатский краевой центр медицинской профилактики при поддержке Министерства здравоохранения Камчатского края. «Цель проведения игр – приобщение жителей региона к здоровому образу жизни. Участников состязаний ждут активные и весёлые конкурсы как в командном, так и в индивидуальном зачётах», - рассказали в краевом минздраве.Организаторы отмечают, что для юного поколения будет организована специальная программа.



Победителей ждут призы, грамоты, медали и кубки. При неблагоприятных погодных условиях старт Зимних Неолимпийских игр будет перенесен на 22 января, начало в 12.00.



Городские депутаты краевого центра активно принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях. «Замечательно, что в нашем городе проходят соревнования, популяризирующие спорт и здоровый образ жизни. Мы с радостью откликнулись на предложение организаторов игр и, конечно, рассчитываем на победу!», - добавил заместитель председателя Городской Думы Андрей Воровский.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа

