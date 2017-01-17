Сборная Городской Думы Петропавловска примет участие в зимних неолимпийских играх

17.01.2017 19:31:37 (GMT+12)
Команда Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, во главе с капитаном Андреем Воровским, посоревнуются за первое место в Зимних Неолимпийских играх. Спортивное мероприятие, посвященное пропаганде здорового образа жизни, пройдет 21 января, в субботу, на стадионе «Спартак».
В ходе соревнований команды примут участие в новогоднем и коньковом триатлоне, гонке снеговиков, экстремальном женском «забеге на лубутенах», «гонке Снеговиков» и других необычных состязаниях.
Всего в Зимних Неолимпийских играх примет участие 8 команд, состоящих из сотрудников различных учреждений города и края.
Организатором мероприятия выступает Камчатский краевой центр медицинской профилактики при поддержке Министерства здравоохранения Камчатского края. «Цель проведения игр – приобщение жителей региона к здоровому образу жизни. Участников состязаний ждут активные и весёлые конкурсы как в командном, так и в индивидуальном зачётах», - рассказали в краевом минздраве.Организаторы отмечают, что для юного поколения будет организована специальная программа.
Победителей ждут призы, грамоты, медали и кубки. При неблагоприятных погодных условиях старт Зимних Неолимпийских игр будет перенесен на 22 января, начало в 12.00.
Городские депутаты краевого центра активно принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях. «Замечательно, что в нашем городе проходят соревнования, популяризирующие спорт и здоровый образ жизни. Мы с радостью откликнулись на предложение организаторов игр и, конечно, рассчитываем на победу!», - добавил заместитель председателя Городской Думы Андрей Воровский.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
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