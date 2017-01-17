Григорий Манёв станет ведущим детской гонки «Дюлин» на Камчатке

17.01.2017 19:31:37 (GMT+12)

Известный ведущий телеканала «Моя планета», автор фильма «В одной упряжке» Григорий Манёв примет участие в мероприятиях «Берингии-2017». Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках.



«Григорий Манёв стал первыми журналистом, который со своей упряжкой прошёл "Берингию". Его дебют в гонке состоялся в 2015 году. Свои впечатления о "Берингии" он изложил в авторском фильме "В одной упряжке", показ которого прошёл во многих городах России. В прошлом сезоне Григорий Манёв комментировал старт основного заезда гонки в селе Мильково, в этот раз на него будет возложена не менее почётная миссия – провести в Петропавловске-Камчатском детскую гонку "Дюлин", - сказали в оргкомитете. – Григорий Манёв хорошо знает, как любят на Камчатке ездовой спорт, и как много в регионе талантливых детей, которые в своём мастерстве зачастую не уступают и взрослым опытным каюрам. Уверены, что автор и ведущий передачи "Планета собак" Григорий Манёв сумеет создать на площадке отличную дружественную атмосферу, в которой наши юные каюры смогут проявить себя, показав высокие спортивные результаты».



В своём видеообращении, которое в ближайшее время будет опубликовано на сайте http://beringia41.ru/ , Григорий Манёв призывает всех камчатцев 23 февраля прийти на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова и поддержать юных «берингийцев» региона.



«Совсем скоро стартует "Берингия-2017", я, автор и ведущий передачи "Планета собак", Григорий Манёв горд тем, что два года назад прошёл эту гонку в качестве каюра. "Берингия" - это уникальный спортивный праздник, который в этом году будет открывать детская гонка "Дюлин". Приходите на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова, приводите с собой друзей, родных, близких, будем вместе болеть за юных звёзд ездового спорта, которые, может быть, совсем скоро, выйдут на старт взрослой гонки "Берингии". До встречи! Приходите, будет очень интересно!», - сказал Григорий Манёв.



Напомним, в этом году детская гонка на собачьих упряжках «Дюлин» пройдёт за два дня до официального старта «Берингии-2017». Соревнования юных каюров состоятся на биатлонном комплексе Виталия Фатьянова 23 февраля. Для всех гостей и участников мероприятия будет подготовлен большой спортивно-развлекательный праздник. Вход на трибуны для зрителей будет свободным.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.