Камчатка стала лидером по росту промпроизводства среди регионов Дальнего Востока

17.01.2017 19:31:36 (GMT+12)

Камчатский край стал лидером среди субъектов Дальнего Востока по такому показателю, как «индекс промышленного производства». За 10 месяцев прошлого года он составил 112,1 %, сообщила заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.



«Рост промышленного производства по краю обеспечен увеличением добычи полезных ископаемых и производства электроэнергии, газа и воды. К примеру, объем добычи золота на Камчатке вырос на 160 % и составил почти 4,8 тонны, серебра – на 340 %, добыто 8 тонн. Индекс промышленного производства по Российской Федерации составил 100,3 %, в среднем по Дальневосточному федеральному округу – 100,2 %», - сказала Марина Суббота.



Она отметила, что «индекс промпроизводства» стал одним из показателей, которые были рассмотрены Минвостокразвития РФ при составлении рейтинга субъектов ДФО по обеспечению ускоренного развития макрорегиона за январь-октябрь 2016 года. Камчатка заняла в этом списке 2 место, уступив только Республике Саха (Якутия). Замкнул тройку лидеров Чукотский автономный округ.



«Рейтинг был составлен на основании основных социально-экономических показателей. По ряду из них, не только по «индексу промышленного производства», Камчатка оказалась в числе лидеров», - сказала Марина Суббота.



В частности, вторую позицию среди субъектов Дальневосточного федерального округа Камчатский край занимает по таким показателям как, «индекс физического объема инвестиций в основной капитал» - 116,5 % (РФ – 97,7 %, ДФО – 93,2 %), «темп роста налоговых и неналоговых доходов» - 115,4% (РФ – 106,6 %, ДФО – 95,3 %).



Кроме того, третье место регион занимает по показателям «индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности» – 101 % (РФ – 99,6 %, ДФО – 98,4 %), «естественный прирост (- убыль) на 1 тысячу населения» – 1,12 (РФ – 0,12, ДФО – 0,74).



«Естественный прирост населения по Камчатскому краю за январь-октябрь 2016 года составил 369 человек. Родилось 3 432 человека (100 % к уровню января-октября 2015 года). Среднегодовой коэффициент рождаемости составил 13 промилле (январь-октябрь 2015 года – 13). Умерло 3 063 человека (102,5 % к уровню января-октября 2015 года). Среднегодовой коэффициент смертности составил 11,6 промилле (январь-октябрь 2015 года – 11,3)», - пояснила Марина Суббота.



Зампред напомнила, что впервые рейтинг социально-экономического развития регионов Дальнего Востока был составлен Минвостокразвития по поручению полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева по итогам перового полугодия 2016 года. Камчатка тогда заняла 3 место. К концу года регион улучшил свои позиции и стал вторым в этом списке.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.