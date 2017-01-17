Мужчина, отбывающий наказание в колонии строгого режима подозревается в заведомо ложном доносе

17.01.2017 16:26:35 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего осуждённого, отбывающего наказание за разбой в ФКУ ИК-6. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).



По версии следствия, в конце 2016 года, подозреваемый, находясь в служебном кабинете оперуполномоченного ОСБ УФСИН России по Камчатскому краю, испытывая чувство личной неприязни к сотрудникам ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю, с целью инициирования их привлечения к уголовной ответственности, заведомо зная о ложности своего сообщения, донес о том, что в октябре 2016 года четверо сотрудников ФКУ ИК-6 причинили ему телесные повреждения и довели его до попытки самоубийства, то есть заведомо ложно сообщил о совершенном тяжком преступлении, хотя доподлинно знал, что в действительности факт совершения указанными должностными лицами действий, не имел места быть.



Преступление выявлено ОСБ УФСИН России по Камчатскому краю.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления



