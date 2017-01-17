Трое жителей города Елизово обвиняются в убийстве

17.01.2017 15:42:24 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителей города Елизово 57, 35 и 31 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).



По версии следствия, в августе 2016 года, обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения находясь в жилом помещении по улице Магистральная в городе Елизово Камчатского края, в ходе ссоры, возникшей из-за взаимных оскорблений, с находившимся там же 44-летним жителем города Елизово нанесли ему многочисленные удары руками и ногами, а также найденным на месте происшествия молотком, по телу и голове. После чего, с целью сокрытия совершённого преступления, обвиняемые сбросили тело потерпевшего в тепловой колодец. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.



Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



