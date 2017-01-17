В Камчатском крае по факту незаконной организации и проведении азартных игр, возбуждено два уголовных дела

17.01.2017 15:39:34 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Елизово следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю возбуждено два уголовных дела в отношении девяти жителей города Елизово и города Петропавловска-Камчатского. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в период с июня 2016 года по январь 2017 подозреваемые организовали проведение азартных игр в помещениях гаражно-строительного кооператива «Северный» на территории города Елизово и по двум адресам в городе Петропавловске-Камчатском. С целью привлечения участников азартных игр подозреваемые произвели монтаж у входа в указанные помещения рекламных баннеров. Для участия в азартной игре участник через оператора игрового клуба вносил денежные средства в качестве ставки на депозит игровой программы, после чего осуществлял игровую деятельность на свой страх и риск.
Подозреваемые нигде не работают, один из них, 22-летний житель краевого центра, ранее судим за незаконный оборот наркотических средств.
По уголовным делам изъято более 15 компьютеров, использовавшихся в качестве игорного оборудования, сотовые телефоны, денежные средства в сумме более 50 тысяч рублей, находившиеся в помещениях, организованных под проведение азартных игр, а также внедорожник, принадлежащий одному из подозреваемых.
Оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись сотрудниками полиции по городу Елизово.
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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