В единственной аптеке Быстринского района прокуратура не нашла препараты, жизненно необходимые больным с бронхиальной астмой

17.01.2017 15:37:28 (GMT+12)
Прокуратура Быстринского района Камчатского края провела проверку исполнения законодательства об обороте лекарственных средств. В качестве специалиста к проверке привлекался главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Мильковском и Быстринском районах».
Установлено, что в аптеке № 40 ГУП «Камчатфармация» в районном центре - селе Эссо, являющейся единственной аптечной организацией в Быстринском районе, допускаются нарушения закона при обращении с лекарствами.
Например, на момент проверки в аптеке отсутствовало два препарата для лечения бронхиальной астмы, включенные в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, а также в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.
Выявлены нарушения правил хранения отдельных лекарств, которые должны храниться при определенной температуре («гриппферон», «оксолин», «нистатин» и другие), а также установлен лекарственный препарат с истекшим сроком годности.
По результатам проверки в отношении заведующей аптекой прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка розничной торговли лекарственными препаратами).
Территориальный орган Росздравнадзора по Камчатскому краю рассмотрел административное дело и оштрафовал руководителя аптеки на 5 000 рублей.
Постановление по делу об административном правонарушении не вступило в силу и может быть обжаловано.
Кроме того, по представлению прокурора за допущенные нарушения заведующей аптекой объявлен выговор.
В связи с сезонным обострением эпидемиологической обстановки проверки исполнения законодательства об обороте лекарственных средств будут продолжены.
Лариса ШУНИНА, cтарший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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