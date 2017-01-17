В единственной аптеке Быстринского района прокуратура не нашла препараты, жизненно необходимые больным с бронхиальной астмой

17.01.2017 15:37:28 (GMT+12)

Прокуратура Быстринского района Камчатского края провела проверку исполнения законодательства об обороте лекарственных средств. В качестве специалиста к проверке привлекался главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Мильковском и Быстринском районах».

Установлено, что в аптеке № 40 ГУП «Камчатфармация» в районном центре - селе Эссо, являющейся единственной аптечной организацией в Быстринском районе, допускаются нарушения закона при обращении с лекарствами.



Например, на момент проверки в аптеке отсутствовало два препарата для лечения бронхиальной астмы, включенные в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, а также в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

Выявлены нарушения правил хранения отдельных лекарств, которые должны храниться при определенной температуре («гриппферон», «оксолин», «нистатин» и другие), а также установлен лекарственный препарат с истекшим сроком годности.



По результатам проверки в отношении заведующей аптекой прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка розничной торговли лекарственными препаратами).

Территориальный орган Росздравнадзора по Камчатскому краю рассмотрел административное дело и оштрафовал руководителя аптеки на 5 000 рублей.



Постановление по делу об административном правонарушении не вступило в силу и может быть обжаловано.

Кроме того, по представлению прокурора за допущенные нарушения заведующей аптекой объявлен выговор.



В связи с сезонным обострением эпидемиологической обстановки проверки исполнения законодательства об обороте лекарственных средств будут продолжены.





Лариса ШУНИНА, cтарший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



