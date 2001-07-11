Где такая партия?

17.01.2017 14:19:44 (GMT+12)

Камчатский краевой суд удовлетворил административное исковое заявление Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю о приостановлении деятельности Регионального отделения политической партии «Российская Социалистическая партия» Камчатского края на срок 2 месяца.



В обосновании заявленных требований Управление Министерства юстиции указало, что Региональным отделением политической партии нарушены требования Федерального закона от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». В частности, не предоставлена информация об изменении сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также сведений об адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица в течение трех дней с момента наступления указанных изменений. Кроме того, не представлены соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об изменениях в сведения о Региональном отделении политической партии «Российская Социалистическая партия» Камчатского края в течение 14 дней.



Рассмотрев материалы дела, изучив положения действующего законодательства, суд удовлетворил заявленные требования, указав следующее.

Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Камчатского края зарегистрировано 24 апреля 2013 года, соответствующая запись внесена в единый государственный реестр юридических лиц. На его юридический адрес Министерством юстиции РФ по Камчатскому краю неоднократно направлялись предупреждения о нарушении требований Федерального закона № 95-ФЗ, которые к установленным срокам устранены не были. Акт проверки фактического местонахождения отделения политической партии не подтвердил его расположение по указанному адресу.



Оценив указанные обстоятельства, суд счел доказанным факт нарушения требований федерального законодательства в части своевременного не предоставления вышеуказанных сведений и на этом основании удовлетворил административный иск, приостановив деятельность Регионального отделения политической партии «Российская Социалистическая партия» Камчатского края на срок 2 месяца.



Татьяна ХАБИБУЛИНА, пресс-секретарь Камчатского краевого суда



