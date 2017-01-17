В Мильковском районе прокуратура приняла меры в защиту прав работников ликвидируемого предприятия

17.01.2017 14:17:15 (GMT+12)

Прокуратура Мильковского района Камчатского края провела проверку по обращению директора Краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Мильковского района» о несвоевременном предоставлении одним из работодателей сведений о массовом высвобождении работников, нуждающихся в помощи по трудоустройству.



В соответствии с Законом от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» при сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-организация не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий обязан в письменной форме сообщить об этом в службу занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника. В случае, если решение о сокращении численности или штата может привести к массовому увольнению работников, указанные сведения должны быть представлены не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.



Такой срок предусмотрен законом специально для того, чтобы служба занятости могла своевременно принять меры по поиску подходящей работы для всех сокращенных работников.

Установлено, что в соответствии с постановлением главы Мильковского муниципального района от 1 декабря 2016 года до конца 2017 года должны быть завершены все мероприятия по ликвидации Мильковского муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство».



На основании этого постановления руководство муниципального предприятия определило дату высвобождения 43 работников - 8 февраля 2017 года.

Учитывая, что предстоит массовое увольнение работников (все - рабочих профессий), сведения о них должны были быть представлены в Центр занятости за три месяца до этого, то есть не позднее 8 ноября 2016 года, либо дата высвобождения должна быть установлена позже в целях своевременного (за три месяца) уведомления Центра занятости.

В нарушение требований закона информация о мероприятиях по массовому высвобождению работников с 8 февраля направлена в Центр занятости 15 декабря, то есть менее чем за два месяца до даты, определенной в качестве даты высвобождения работников.



Вместе с тем по данным службы занятости населения на 1 января 2017 года в Мильковском районе, где проживает чуть более 10,5 тысяч человек, официально зарегистрировано 322 безработных. При этом из 70 имеющихся в районе вакансий, только 20 относятся к рабочим специальностям. Напряженность на рынке труда составляет 5 человек на одно вакантное место.

В таких условиях несвоевременное направление работодателем сведений о массовом сокращении штата нарушает права работников на труд, получение заработка, пенсионное обеспечение в будущем, получение от государства помощи при трудоустройстве в настоящее время.



Все это провоцирует рост социальной напряженности среди населения, а также на рынке труда в конкретном муниципальном образовании края.

По итогам проверки 9 января прокуратура Мильковского района внесла руководителю муниципального учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство» представление об устранении нарушений федерального законодательства.



Результаты рассмотрения представления и соблюдение прав работников при ликвидации предприятия находятся на контроле прокуратуры.







Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



