В селе Апача участковый задержал подозреваемого в хранении наркотиков

17.01.2017 14:14:41 (GMT+12)
Накануне участковый уполномоченный полиции проходя мимо автомобилей, припаркованных на ул. Юбилейная, заметил мужчину с явными признаками наркотического опьянения, сидящего за рулем «Honda Legend». У 28-летнего жителя с. Апача Усть-Большерецкого района участковый изъял более девяти граммов дизайнерского наркотика.
В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов… совершенные в крупном размере).
Кроме того в отношении задержанного по результатам медицинского освидетельствования, подтвердившего, что он находился в состоянии наркотического опьянения, составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+