Безопасность купающихся в Крещение обеспечат спасатели

17.01.2017 12:55:53 (GMT+12)

В ночь с 18 на 19 января на территории Камчатского края пройдут массовые народные купания. Православные отмечают Крещение. Сотни верующих соберутся в эту ночь, чтобы окунуться в освященную воду. Всего на полуострове будет организовано 13 купален и два места, где верующие смогут только набрать освещенной воды. Безопасность людей на праздновании Крещения Господня будут обеспечивать государственные инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС, сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда поиска и спасания на водных объектах, поисково-спасательного отряда Камчатского края и водолазная группа специализированной пожарно-спасательной части.



В Петропавловске-Камчатском совершить обряд омовения можно будет в трех местах:

- храм в честь иконы Божией Матери (п. Авача);

- Казачий храм мкр. Северо-Восток;

- пл. Ленина.



Елизовский муниципальный район:

- на источнике в п. Мутный (район Женского монастыря);

- на базе отдыха «Зеленовские озерки», за п. Раздольный.



ЗАТО г. Вилючинск:

- озеро Ближнее.



Усть-Большерецкий муниципальный район:

- в районе моста через реку Амчагача.



Мильковский муниципальный район.

- район реки Мильковка.



Усть-Камчатский муниципальный район:

- в п. Ключи, район протоки Заводская,

- озеро Светлое в п. Усть-Камчатск.



Олюторский инспекторский участок:

- устье реки Авья.



Тигильский муниципальный район:

- п. Палана, район Пекарни.



Пенжинский муниципальный район:

- р. Пенжина.





Забор воды из ручья:



Карагинский муниципальный район:

- озеро Оссорское.



Тигильский муниципальный район:

- река Тигиль.



Накануне праздника инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проверят готовность купелей к проведению обряда. Специалисты осмотрят все участки рек и озёр, где запланирована организация иорданей, а также проверят соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лёд. В Петропавловске-Камчатском уже проверили толщину льда на озере возле храма в честь иконы Божией Матери (п. Авача). Она составляет 55 сантиметров. Такая толщина льда позволяет без опасения провести обряд омовения. Симу иордань будут подготавливать накануне Крещения.



По правилам организации мест купания, сама прорубь должна быть оборудована лестницами и перилами в местах входа и выхода, а также дном и специальными ограничителями, которые не позволяют купающимся заплыть под лёд.



От Центра ГИМС безопасность купаний будут обеспечивать 32 инспектора по маломерным судам. Для недопущения несчастных случаев на водных объектах обряд омовения в период празднования Крещения необходимо проводить в местах специально оборудованных, где дежурят спасатели и может быть оказана квалифицированная медицинская помощь.



Центр ГИМС напоминает, нельзя находиться в холодной воде более 2 минут. Те, кто впервые решит окунуться в купели - следует начинать купание в проруби с 5-15 секунд. Перед этим лучше всего сделать гимнастическую разминку минут на 10—15, чтобы размять суставы. Перед заходом в прорубь надо раздеться и слегка остыть. Начинающим «моржам» нельзя купаться с головой. Нырять могут только «моржи» со стажем.



Для неподготовленного организма холодная вода представляет большую опасность. Можно получить переохлаждение, возможны сердечные приступы, мышечные судороги. Сразу после купаний необходимо растереться махровым полотенцем, надеть одежду, обувь и сделать несколько гимнастических упражнений, чтобы нормализовать дыхание или сразу же бежать в теплое помещение. Ни в коем случае нельзя пить спиртные напитки до и после омовения. Состоянии опьянения организм расходует больше тепла, поэтому ощущение холода притупляется, что чревато переохлаждением. Также спиртное дает лишнюю нагрузку на сердце и сосуды, которые и без того от холода испытывают стресс.



Татьяна ХИТРИК,

государственный инспектор по маломерным судам

П-Камчатского инспекторского участка

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю».