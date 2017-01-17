В Елизовском районе православные верующие отметят праздник Крещения Господня

17.01.2017 12:55:54 (GMT+12)

В ночь на 19 января традиционные крещенские купания пройдут на источнике в Женском монастыре в честь Казанской иконы Божией Матери в п. Мутной («Пятая стройка»)  и  в озере на территории оздоровительного комплекса «Зеленовские озерки». Крещенские купания начнутся в полночь.

Безопасность людей на праздновании Крещения Господня будут обеспечивать два инспектора ГИМС, три сотрудника Камчатского спасательного центра, два представителя полиции  и два представителя администраций Елизовского городского поселения и Раздольненского сельского поселения,  сообщил начальник отдела ГО ЧС и военно-мобилизационной подготовки Управления делами районной Администрации Игорь Злобин.
Великий чин освящения воды пройдёт во всех храмах Елизовского района.

Крещение Господне, или Богоявление – один из двенадцати главных христианских праздников. В ночь на 19 января верующие окунаются в водоемах и купелях, воду в которых освящают священнослужители.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page