В Елизовском районе православные верующие отметят праздник Крещения Господня

17.01.2017 12:55:54 (GMT+12)
В ночь на 19 января традиционные крещенские купания пройдут на источнике в Женском монастыре в честь Казанской иконы Божией Матери в п. Мутной («Пятая стройка») и в озере на территории оздоровительного комплекса «Зеленовские озерки». Крещенские купания начнутся в полночь.
Безопасность людей на праздновании Крещения Господня будут обеспечивать два инспектора ГИМС, три сотрудника Камчатского спасательного центра, два представителя полиции и два представителя администраций Елизовского городского поселения и Раздольненского сельского поселения, сообщил начальник отдела ГО ЧС и военно-мобилизационной подготовки Управления делами районной Администрации Игорь Злобин.
Великий чин освящения воды пройдёт во всех храмах Елизовского района.
Крещение Господне, или Богоявление – один из двенадцати главных христианских праздников. В ночь на 19 января верующие окунаются в водоемах и купелях, воду в которых освящают священнослужители.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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