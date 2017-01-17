В Елизовском районе православные верующие отметят праздник Крещения Господня

17.01.2017 12:55:54 (GMT+12)

В ночь на 19 января традиционные крещенские купания пройдут на источнике в Женском монастыре в честь Казанской иконы Божией Матери в п. Мутной («Пятая стройка») и в озере на территории оздоровительного комплекса «Зеленовские озерки». Крещенские купания начнутся в полночь.



Безопасность людей на праздновании Крещения Господня будут обеспечивать два инспектора ГИМС, три сотрудника Камчатского спасательного центра, два представителя полиции и два представителя администраций Елизовского городского поселения и Раздольненского сельского поселения, сообщил начальник отдела ГО ЧС и военно-мобилизационной подготовки Управления делами районной Администрации Игорь Злобин.

Великий чин освящения воды пройдёт во всех храмах Елизовского района.



Крещение Господне, или Богоявление – один из двенадцати главных христианских праздников. В ночь на 19 января верующие окунаются в водоемах и купелях, воду в которых освящают священнослужители.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.

