На Гайдаровском форуме искали пути эффективного роста российской экономики

17.01.2017 12:55:52 (GMT+12)

Советник главы региона, генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин, принявший активное участие в VIII Гайдаровском форуме, назвал его одной из самых интересных дискуссионных российских площадок по вопросам экономической политики в рамках форумного сезона 2017 года. Мероприятие проходило в Российской академии народного хозяйства и государственной службы с 12 по 14 января.

Форум проводится с 2010 года. Его площадки объединяют экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей верхнего эшелона финансового и промышленного бизнеса.



По словам Николая Пегина, на нынешнем форуме, тема которого была обозначена как «Россия и мир: выбор приоритетов», традиционно высказывались различные точки зрения. Тринадцать тысяч российских и зарубежных участников, почти 800 из которых получили возможность стать спикерами, представляют полный диапазон основных экономических школ и придерживаются разных политических взглядов. Разумеется, что представители либеральных и консервативных течений, сторонники рынка и плана не смогли придти к единой точке зрения относительно принципов развития и перспектив отечественной экономики, но они имели широкую возможность представить свои модели экономического роста и путей преодоления стоящих перед страной трудностей.



О значимости прошедшего форума говорит участие в нём российского премьера Дмитрия Медведева, его заместителей, министров экономического блока федерального правительства, глав регионов.

Глава кабинета в качестве основной задачи отечественной экономики обозначил достижение темпов её роста «до показателей выше среднемировых».



Одним из рефренных вопросов форума стала тема возможных изменений налоговой системы РФ. Судя по всему, в правительстве на эту проблему не существует единой точки зрения. Дмитрий Медведев даже упрекнул своего заместителя Ольгу Голодец за то, что она подняла в публичном пространстве вопрос о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц.



Хотя экспертное сообщество в лице ректора ВИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова высказывается за введение прогрессивной шкалы. Он считает, что НДФЛ на уровне 20 процентов для тех, кто имеет месячные доходы свыше 150 – 200 тысяч рублей, позволит экономике получить дополнительно 1% ВВП, которого сегодня так не хватает социальной сфере и здравоохранению.



Глава Минэкономразвития Максим Орешкин успокоил россиян с высокими доходами, заявив, что после 2018 года радикальных изменений в налоговом поле страны не планируется. Более того, министр считает, что налоговая нагрузка на бизнес в России сейчас высока. По его мнению, необходимо снижать издержки на предпринимательство, что является одним из условий повышения инвестиционной привлекательности страны. Но, по его же словам, на фоне снижения курса рубля все больше компаний в стране, в том числе иностранных, работают на экспорт, а те зарубежные партнеры, которые наблюдали со стороны, выжидая, чем обернутся для России наложенные на неё санкции, «конечно, упустили очень серьезные возможности».



Неоднозначную оценку вызвал и прозвучавший в первый день форума доклад Всемирного банка, в котором делалась попытка провести «диагностическое исследование экономики Российской Федерации». По оценке Николая Пегина, выводы ВБ характеризуются излишней пластичностью и оторванностью от реалий. Они носят общие, пригодные ко всем случаям рекомендации: совершенствование государственного управления, реформирование бюджета и более рациональное использование природных ресурсов.



С критикой доклада Всемирного банка выступил и директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин. Он также считает, что ВБ представил стандартный набор рекомендаций. Аналитики банка, по словам известного ученого-экономиста, обошли вниманием задачу «исключения институционных ловушек инновационного развития, что обусловлено доминированием крупных фирм на рынках, которые не склонны к инновациям».



Как полагает Николай Пегин, характерны в контексте развернувшейся вокруг доклада Всемирного банка дискуссии и результаты опроса о драйверах устойчивого развития страны, проведенного среди участников форума.

60 процентов фокус-группы основным приоритетом назвали «правительство», 31 процент респондентов на лидирующие позиции поставили общество. Итоги опроса говорят о том, что даже столь авторитетное экспертное сообщество продолжает высоко оценивать деятельность руководства страны, считает его способным вывести российскую экономику на тенденции устойчивого роста.



Результатам опроса противоречат и выводы Алексея Кудрина, представлявшего на форуме Центр стратегических разработок. По мнению экс-министра финансов, граждане не доверяют представителям власти, а существующая экономическая модель России перестала работать. Выражающий точку зрения либеральных кругов Алексей Кудрин полагает, что «непроведение отдельных реформ» обернется столкновением «с вызовами мировых рынков и уменьшением наших позиций на них, в том числе и на рынках углеводородов».



Мнение экс-министра, безусловно, заслуживает внимания, но с учетом низкого процента подтверждения его предыдущих прогнозов, требует тщательного анализа.



Николай Пегин назвал свое участие в работе форума, рассмотревшего на нескольких панельных сессиях проблемы развития экономики регионов, плодотворным. Немало идей, касающихся повышения инвестиционной привлекательности и инновационного развития, высказанные спикерами форума, могут быть после соответствующего творческого переосмысления взяты на вооружение институтами развития субъектов Федерации, в том числе в Камчатском крае.