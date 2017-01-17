Жупановский проявляет фумарольную активность

17.01.2017 12:55:51 (GMT+12)

Сегодня, 17 января 2017 года, во время сеанса утренней связи специалистам главного офиса природного парка "Вулканы Камчатки" поступила информация о том, что вулкан Жупановский стал проявлять фумарольную активность – "дымить". Об этом сообщили инспекторы службы охраны природоохранного учреждения, дежурящие на кордоне "Центральный" (кластер "Налычево").



На данный момент нельзя точно судить, был ли это "рядовой" выброс газа или же предвестник нового извержения. Специалисты природного парка «Вулканы Камчатки» связались с вулканологами и рассказали о происходящем. Ученые сообщили, что активность вулкана Жупановский не была зафиксирована приборами. Вулкану сегодня присвоен зеленый авиационный цветовой код – это значит, что он находится в неэруптивном состоянии и не представляет угрозы авиатранспортному сообщению в регионе.



В целях безопасности дирекция природного парка «Вулканы Камчатки» рекомендует туристическим организациям и самодеятельным путешественникам не организовывать туры в районе вулкана Жупановский: в случае начала извержения в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах и существует вероятность попасть в пеплопад.



Вулканический пепел представляет опасность и для снегоходной техники – любителям езды на снегоходах следует принять к сведению данную информацию и выбирать маршрут передвижения в соответствии с безопасностью и соблюдением режима охраны особо охраняемой природной территории регионального значения.



В случае возникновения вопросов, туристы всегда могут обратиться к сотрудникам природного парка за консультацией, а также получить разрешение на посещение территории. Офис природного парка «Вулканы Камчатки» находится по адресу: г. Елизово, ул. Завойко, д.33, тел.: 8(41531) 7-24-00, 8-961-963-95-59.



Справка

Вулкан Жупановский (2958 м) представляет собой вулканический массив высотой 2958 м, который обрамляет с севера долину р. Налычево. Находится в 40 км севернее Корякско-Авачинской группы вулканов. Вулкан состоит из четырех сросшихся конусовидных стратовулканов. Историческая активность связана с третьим конусом. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, все известные извержения Жупановского вулкана были относительно слабыми и без катастрофических последствий. Последнее известное извержение вулкана Жупановский продолжалось в период с 06 июня 2014 по 20 ноября 2016 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в природном парке «Вулканы Камчатки».



Фото: "Выброс от влк Жупановский, гора Скалистая", 2016 год (с) Наталья Рыбникова.