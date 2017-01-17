Для камчатских первоклассников проведут дополнительную смену в загородном лагере «Волна»

17.01.2017 12:35:53 (GMT+12)
В период с 11 по 18 февраля детский оздоровительный лагерь «Волна» проводит дополнительную смену для первоклассников. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
«Третья четверть самая напряженная в учебном году. Специалисты считают, что бывшим дошколятам трудно справиться с такой учебной нагрузкой, поэтому с 1994 года для них введены дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней. Камчатским школьникам предположено провести это время с пользой для здоровья. Программа смены "Снежный лабиринт" включает активный отдых: ребят ждут весёлые конкурсы и спортивные эстафеты, катание на "ватрушках", прыжки на батутах, купание в горячих источниках», - сказали в министерстве.
Для детей будет организовано пятиразовое питание и проживание в комфортных корпусах. Родительский взнос по программе субсидирования для работающих граждан составит 4 480 рублей.
По вопросам приобретения путёвок родителям необходимо обращаться по телефону: 8 (4152) 42-45-77.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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