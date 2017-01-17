Школьники Петропавловска вновь стали победителями в соревнованиях по шахматам

17.01.2017 12:35:54 (GMT+12)
Завершилось первенство Камчатского края по шахматам среди девушек и юношей в возрасте от 15 до 19 лет. Юные шахматисты из Петропавловска-камчатского вновь показали отличные результаты и стали победителями первенства.
Как сообщили в отделе образования администрации городского округа, в соревнованиях приняли участие 49 спортсменов из Петропавловска и Елизово. В течение двух дней – 13 и 14 января, юные спортсмены боролись за звание лучшего. По итогам соревнований школьники Петропавловска вновь стали лучшими и заняли весь пьедестал почета.
Победители и призеры первенства:
Девушки:
до 15 лет: 1) Пудалева Злата (СШ № 40)
2) Комендровская Ольга (СШ № 33)
3) Гомзина Алиса (СШ № 11)
до 17 лет: 1) Богданова Наталья ( СШ № 33)
2) Богданова Дарья (СШ №33)
3) Лебеденко Мария (СШ № 36)
до 19 лет: 1) Жунда Екатерина (СШ № 28)
2) Лифанова Екатерина ( Лицей № 46)
Юноши: -
до 15 лет: 1) Неделко Никита (СШ № 34)
2) Носачёв Даниил (СШ № 33)
3) Осокин Данил (СШ № 35)
до 17 лет: 1) Михайлов Михаил (СШ № 31)
2) Нагорный Роман (СШ № 1)
3) Ткач Богдан (СШ № 35)
до 19 лет: 1) Афонин Михаил (СШ № 39)
2) Паковкин Юрий (Лицей № 46)
3) Постников Артём (СШ № 40).
Победители и призеры соревнований получили заслуженные награды – грамоты, кубки и медали. Поздравляем юных шахматистов и желаем им дальнейших спортивных успехов!
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+