Школьники Петропавловска вновь стали победителями в соревнованиях по шахматам

17.01.2017 12:35:54 (GMT+12)

Завершилось первенство Камчатского края по шахматам среди девушек и юношей в возрасте от 15 до 19 лет. Юные шахматисты из Петропавловска-камчатского вновь показали отличные результаты и стали победителями первенства.

Как сообщили в отделе образования администрации городского округа, в соревнованиях приняли участие 49 спортсменов из Петропавловска и Елизово. В течение двух дней – 13 и 14 января, юные спортсмены боролись за звание лучшего. По итогам соревнований школьники Петропавловска вновь стали лучшими и заняли весь пьедестал почета.

Победители и призеры первенства:

Девушки:

до 15 лет: 1) Пудалева Злата   (СШ № 40)

                                  2) Комендровская Ольга  (СШ № 33)

                                  3) Гомзина Алиса  (СШ № 11)

до 17 лет: 1) Богданова Наталья ( СШ № 33)

                                       2) Богданова Дарья (СШ №33)                                                                                                      

                                  3) Лебеденко Мария (СШ № 36)



до 19 лет: 1) Жунда Екатерина (СШ № 28)

                                  2) Лифанова Екатерина ( Лицей № 46)

Юноши: -    

до 15 лет: 1) Неделко Никита (СШ № 34)

                                       2) Носачёв Даниил (СШ № 33)

                                       3) Осокин Данил (СШ № 35)



до 17 лет: 1) Михайлов Михаил (СШ № 31)

                                      2) Нагорный Роман (СШ № 1)

                                      3) Ткач Богдан (СШ № 35)



до 19 лет: 1) Афонин Михаил (СШ № 39)

                                       2) Паковкин Юрий (Лицей № 46)

                                       3) Постников Артём (СШ № 40).

Победители и призеры соревнований получили заслуженные награды – грамоты, кубки и медали. Поздравляем юных шахматистов и желаем им дальнейших спортивных успехов!

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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