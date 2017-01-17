Школьники Петропавловска вновь стали победителями в соревнованиях по шахматам

17.01.2017 12:35:54 (GMT+12)

Завершилось первенство Камчатского края по шахматам среди девушек и юношей в возрасте от 15 до 19 лет. Юные шахматисты из Петропавловска-камчатского вновь показали отличные результаты и стали победителями первенства.



Как сообщили в отделе образования администрации городского округа, в соревнованиях приняли участие 49 спортсменов из Петропавловска и Елизово. В течение двух дней – 13 и 14 января, юные спортсмены боролись за звание лучшего. По итогам соревнований школьники Петропавловска вновь стали лучшими и заняли весь пьедестал почета.



Победители и призеры первенства:



Девушки:



до 15 лет: 1) Пудалева Злата (СШ № 40)



2) Комендровская Ольга (СШ № 33)



3) Гомзина Алиса (СШ № 11)



до 17 лет: 1) Богданова Наталья ( СШ № 33)



2) Богданова Дарья (СШ №33)



3) Лебеденко Мария (СШ № 36)







до 19 лет: 1) Жунда Екатерина (СШ № 28)



2) Лифанова Екатерина ( Лицей № 46)



Юноши: -



до 15 лет: 1) Неделко Никита (СШ № 34)



2) Носачёв Даниил (СШ № 33)



3) Осокин Данил (СШ № 35)







до 17 лет: 1) Михайлов Михаил (СШ № 31)



2) Нагорный Роман (СШ № 1)



3) Ткач Богдан (СШ № 35)







до 19 лет: 1) Афонин Михаил (СШ № 39)



2) Паковкин Юрий (Лицей № 46)



3) Постников Артём (СШ № 40).



Победители и призеры соревнований получили заслуженные награды – грамоты, кубки и медали. Поздравляем юных шахматистов и желаем им дальнейших спортивных успехов!



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.