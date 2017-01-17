На Камчатке прошёл 1 этап кубка России по ездовому спорту

17.01.2017 12:35:51 (GMT+12)

В минувшие выходные на лыжной базе «Лесная» в Петропавловске-Камчатском прошли 1-ый этап Кубка России и открытый чемпионат и первенство Камчатского края по снежным дисциплинам ездового спорта. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



«В соревнованиях приняли участие как камчатские спортсмены, так и гости из других регионов страны. Комплекты наград были разыграны в дисциплинах "ски-джоринг" и "нарта-спринт" - 2 и 4 собаки. Также прошли показательные выступления: заезды юных каюров в возрасте до 8 лет и пробные старты в дисциплине "Хэппи дог". Трассы для прохождения были достаточно сложными, но все спортсмены показали достойные результаты», - сказали в министерстве.



Самым взрослым участником соревнований стал спортсмен 1942 года рождения, самыми юными каюрами были ребята 2014 года рождения.



По итогам проведённых заездов лидерами в своих дисциплинах открытого чемпионата и первенства Камчатского края по снежным дисциплинам ездового спорта (спринт) стали Арсен Гончарук, Наталья Орехова, Дарина Чикина, Ирина Андреева, Анна Семашкина, Лиза Канина.



Победителями 1-го этапа Кубка России по ездовому спорту (снежные дисциплины) стали Арсен Гончарук, Наталья Орехова и Ирина Андреева.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

