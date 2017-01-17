Начался прием заявок на участие в муниципальном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России»

17.01.2017 12:35:54 (GMT+12)

В акции могут принять участие команды учащихся общеобразовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа в возрасте 11 – 18 лет, учреждений дополнительного образования детей, а также детских и молодежных организаций и объединений, заинтересованных в том, чтобы внести свой личный вклад в улучшение жизни общества в своём микрорайоне, городе.



Цель акции – вовлечение учащихся Петропавловска в общественно-полезную деятельность, формирование у них активной гражданской позиции. Принимая участие в проекте, школьники приобретают знания, умения и навыки необходимые для успешного участия в общественной жизни, гражданских инициативах, социально значимых проектах. Заявки на участие принимаются до 3 марта 2017 года по факсу: 24-03-20 или электронному адресу sovet.pkgo@mail.ru. Папки с документами принимаются до 10 марта 2017 года в Доме творчества «Юность» (Океанская,125, каб. 10). Телефоны для справок: 24-06-46, 8-961-961-66-53.



Работа над проектом завершается его защитой, которая предполагает выступление команды из 4-6 человек. Они представляют свою деятельность и отвечают на вопросы участников акции и членов жюри. Презентация и защита проектов, подведение итогов акции пройдут в Доме детского творчества «Юность» 16 марта 2017 года в 15.00. По итогам проведения акции «Я – гражданин России» определяются три лучших проекта, которые направляются для участия в краевом этапе.



Добавим, учредителем муниципального этапа акции выступает Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.