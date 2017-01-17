Ежегодная гражданско-патриотическая акция «Посылка воину» стартовала в краевой столице

17.01.2017 12:35:54 (GMT+12)
Каждый год в ней принимают участие общеобразовательные учреждения, ученические коллективы, школьные советы самоуправления, общественные молодежные организации и просто неравнодушные граждане.
В преддверии Дня защитника Отечества представители Городского Совета старшеклассников посетят военный госпиталь Петропавловска, где специально для солдат организуют праздничный концерт. После выступления творческих коллективов, члены Совета отправятся вручать посылки солдатам по всем отделениям госпиталя.
Приготовить посылку солдату могут все желающие. Обычно их формируют из сладостей, предметов личной гигиены и канцелярских принадлежностей.
Заявку для участия можно подать до 15 февраля по факсу 24-03-20 или по электронному адресу sovet.pkgo@mail.ru. Посылки принимаются в Доме детского творчества «Юность» (Океанская, 125), каб. 10. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 24-06-46, 8-961-961-66-53.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+