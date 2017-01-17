Крещение Господне отметят в Петропавловске

17.01.2017 12:35:53 (GMT+12)
Праздник Богоявления отметят 19 января православные верующие. Как сообщили в Петропавловской и Камчатской епархии, в ночь с 18 на 19 января во всех храмах Петропавловска будет проходить освящение воды. В Петропавловске к празднику Крещения будут освящены три купели.
В этом году традиционные крещенские купания впервые будут устроены у храма прп. Сергия Радонежского на Северо-Востоке и на площади им. Ленина у главной городской елки. Там купания начнутся в 23:30. В поселке Авача у храма иконы Божией Матери «Казанская» (на озере за средней школой №37) купания начнутся в 23:00.
В Епархии сообщили, что для всех желающих окунуться в купели будут организованы теплые раздевалки и раздача горячего чая.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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