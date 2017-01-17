Управляющим компаниям Петропавловска ещё раз напоминают об обязанности своевременной очистки крыш от сосулек и наледи

17.01.2017 12:35:53 (GMT+12)
Состояние крыш и навесов на объектах жилфонда Петропавловска обсуждалось сегодня, 17 января, на аппаратном совещании, которое провел Глава городского округа Виталий Иваненко. По его поручению Комитет по управлению жилфондом, Управление городского хозяйства и Контрольное управление администрации взяли под особый контроль работу управляющих компаний в этом направлении.
«Неустойчивая погода с обильными снегопадами и колебаниями температуры привела к появлению на крышах домов сосулек и ледяных глыб. Они создают реальную угрозу для жизни и здоровья горожан. Управляющим компаниям, а также собственникам зданий и строений, расположенных в Петропавловске, необходимо начать незамедлительную работу по сбиванию наледи с крыш. Для оперативной работы целесообразно создать дежурные бригады, диспетчеры которых будут принимать звонки от населения и своевременно реагировать на жалобы горожан», - подчеркнул Виталий Иваненко.
В Комитете по управлению жилищным фондом напоминают гражданам, что ответственность за содержание дома, а также за своевременную очистку крыш, несет управляющая компания, в чьем ведении находится данное здание. В Комитете также обращают внимание жителей на то, что ответственность подрядчика распространяется лишь на элементы общедомового имущества (в данном случае – это крыши и козырьки подъездов). Балконы, подоконники и ролики бельевых веревок являются собственностью жильцов и содержание данных объектов, в частности очистка от сосулек, ложится на собственника.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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