Жителей Камчатки приглашают на персональную выставку декоративно-прикладного творчества

17.01.2017 12:35:52 (GMT+12)

В Камчатской краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова открылась выставка «Творчество без границ». Она продлится до 31 января. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



«В экспозиции представлены авторские работы Ольги Владимировой. Главная цель выставки – показать, что в жизни человека есть место и труду, и творчеству, приносящему удовольствие себе и радость окружающим. Поражает, какую удивительную красоту мастерица создаёт из мелкой россыпи бисера и разноцветных нитей. Глядя на картины, чувствуется, с какой теплотой были созданы работы», - сказали в министерстве.



Посетить выставку можно с 9.00-17.00, по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса 33/1. Вход свободный. Телефон для справок: 8 (4152) 25-23-51.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.