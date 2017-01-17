Наивная простота!

17.01.2017 11:02:19 (GMT+12)

2-летний житель Петропавловска-Камчатского нашел в Интернете информацию о продаже сотового телефона и позвонил по размещенному в объявлении номеру. Незнакомец сказал, что вышлет мобильное устройство только после 100% предоплаты. Мужчина согласился и перевел на расчетный банковский счет около 30 тысяч рублей. После перевода неизвестный больше на звонки камчатца не отвечал.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».



Также на уловку неизвестных попался 55-летний горожанин. Мужчина разместил в Интернете объявление о продаже банных веников. Позвонивший ему гражданин сказал, что готов купить 10 веников и попросил назвать реквизиты банковской карты якобы для того, чтобы перевести денежные средства в качестве оплаты. После того, как он назвал пароли и коды, пришедшие к нему в смс,с его счета было списано более 26 тысяч рублей.



23-летняя женщина разместила в социальных сетях объявление о том, что утеряла сотовый телефон и готова отблагодарить того, кто вернет его. Позвонивший ей неизвестный сказал, что нашел мобильное устройство, но боится, что останется без вознаграждения. По его просьбе девушка перевела пять тысяч рублей на абонентский номер сотового телефона, после чего аферист перестал отвечать на ее звонки.



По двум фактам проводятся проверки. Установлено, что разговаривали камчатцы с неизвестными, чьи телефоны зарегистрированы в Рязани и в Москве.



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

