Происшествия на дорогах края

17.01.2017 10:55:21 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 28 столкновений без пострадавших и два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали три человека, в том числе один ребёнок.



Выявлены два водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё два водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлены три пешехода, нарушившие Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено три единицы техники. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещен один гражданин.

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6 января в 12:40 в Петропавловске-Камчатском напротив д. 47 по ул. Зеркальная 46-летний водитель, управляя автобусом «МАЗ 206085», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса «DAEWOO BS 090», которым управлял 52-летний водитель, и совершил с ним столкновение. От удара автобус «DAEWOO BS 090» отбросило на остановившийся автомобиль «УАЗ ПАТРИОТ», которым управлял 47-летний водитель. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры автобуса «МАЗ 206085», 63-летний мужчина и 38-летняя женщина. Обоим пострадавшим рекомендовано лечение по месту жительства.



В тот же день в 16:40 в Петропавловске-Камчатском в районе дома № 12/1 по ул. Петра Ильичева 28-летний водитель, управляя автомобилем «Митцубиши Ланцер Цедиа», не учёл состояние дорожного покрытия (гололёд), не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Субару Форестер», которым управляла 35-летняя гражданка. В результате ДТП телесные повреждения получила 11-летняя пассажирка автомобиля «Субару Форестер», девочке рекомендовано амбулаторное лечение.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

