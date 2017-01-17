Срочно в номер: землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке

17.01.2017 10:13:48 (GMT+12)
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мильковском районе на Камчатке. Жертв и пострадавших нет, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинска.
"Землетрясение было зарегистрировано на глубине 200 км с магнитудой 5,1. Эпицентр сейсмособытия находился на территории Мильковского района в 22 км восточнее села Атласово Мильковского района", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, землетрясение в населенных пунктах края не ощущалось.
(ТАСС).
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