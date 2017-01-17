Управление ищет «Юных правозащитников»

17.01.2017 10:07:04 (GMT+12)
Первый этап ежегодного Всероссийского конкурса «Юный правозащитник» стартовал в Управлении ФССП России по Камчатскому краю.
Ежегодный конкурс проводится среди детей государственных гражданских служащих, работников Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и подшефных воспитанников детского дома. «Юный правозащитник» направлен на правовое воспитание молодежи, профессиональную ориентацию детей и подростков, подготовку их к жизни в гражданском обществе путем повышения уровня правовой культуры и правосознания. Главная задача конкурса — выявить детей, интересующихся историей права, становления государства и его институтов, изучающих правоведение и занимающих социально активную жизненную позицию.
К участию в конкурсе приглашаются ребята от 11 до 18 лет. Они составляют три возрастные группы, для каждой из которых предусмотрены соответствующие темы письменных работ.
Участники конкурса 1-ой возрастной группы (от 11 до 13 лет) представляют письменные работы на одну из следующих тем:
• Быть Должником — стыдно!
• Готов к труду и обороне. Возрождение лучших традиций патриотического воспитания.
Участники 2-ой возрастной группы (от 14 до 15 лет) представляют письменные работы на темы:
• Права детей - забота государства.
• Участие представителей религиозных конфессий в формировании правосознания граждан.
Участники 3-ой возрастной группы (от 16 до 18 лет) представляют письменные работы на любую из данных тем:
• Роль СМИ в формировании объективного общественного мнения о ФССП России.
• Законодательство Российской Федерации, регламентирующие деятельность ФССП России. Проблемы, перспективы, совершенствование.
Рефераты победителей первого этапа конкурса будут направлены в ФССП России для участия во втором этапе, по итогам которого из всех работ выберут наиболее оригинальные и яркие.
Дополнительная информация по конкурсу, а также требования к письменным работам представлены на официальном интернет-сайте УФССП России по Камчатскому краю (r41.fssprus.ru) в разделе «Об Управлении» - «Иная деятельность, благотворительность» - «Конкурсы и фестивали» - «Юный правозащитник».
Вероника ЮРЬЕВА пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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