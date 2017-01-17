Доброе утро, Камчатка!

17.01.2017 05:50:55 (GMT+12)
Сегодня вторник, 17 января 2017 года. По старому стилю — 4 января.
Собор 70-ти апостолов;Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).
Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афанасия (III–IV).
Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева пресвитеров (1933); сщмч. Николая Маслова пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына пресвитера (1941).
По мусульманскому календарю — 19 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 19 тевета 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День детских изобретений.
17 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ
395 Римская империя разделилась на Восточную и Западную.
1377 Резиденцией Папы Римского становится Ватикан.
1772 Произошел дворцовый переворот в Датско-Норвежском королевстве.
1773 Джеймс Кук пересек Южный полярный круг.
Первым, кто сумел пересечь Южный полярный круг, был Джеймс Кук. Это произошло 17 января 1773 года.
В истории культуры и науки найдется не так много имен, которые одновременно встречаются в справочниках выдающихся деятелей науки и культуры. Таким человеком является капитан Кук, известный английский мореплаватель и путешественник.
Он избороздил весь Тихий океан, побывал в Австралии, Новой Зеландии и на многих южных островах, ставших позже английскими колониями. Кук совершил три знаменитые экспедиции.
1921 Издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях».
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1706 Бенджамин Франклин, американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США.
1847 Николай Жуковский, российский ученый в области механики, основоположник аэродинамики как науки.
1863 Константин Станиславский, русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра, народный артист СССР.
1899 Аль Капоне, американский гангстер.
1902 Леонид Трауберг, советский кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР.
1933 Далида, французская певица и актриса.
1942 Мохаммед Али, американский боксер, олимпийский чемпион.
1945 Семен Альтов, советский и российский писатель-сатирик, заслуженный деятель искусств России.
1961 Майя Чибурданидзе, советская и грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира по шахматам.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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