Доброе утро, Камчатка!

17.01.2017 05:50:55 (GMT+12)

Сегодня вторник, 17 января 2017 года. По старому стилю — 4 января.



Собор 70-ти апостолов;Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).



Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афанасия (III–IV).



Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева пресвитеров (1933); сщмч. Николая Маслова пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына пресвитера (1941).



По мусульманскому календарю — 19 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 19 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День детских изобретений.



17 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



395 Римская империя разделилась на Восточную и Западную.



1377 Резиденцией Папы Римского становится Ватикан.



1772 Произошел дворцовый переворот в Датско-Норвежском королевстве.



1773 Джеймс Кук пересек Южный полярный круг.



Первым, кто сумел пересечь Южный полярный круг, был Джеймс Кук. Это произошло 17 января 1773 года.



В истории культуры и науки найдется не так много имен, которые одновременно встречаются в справочниках выдающихся деятелей науки и культуры. Таким человеком является капитан Кук, известный английский мореплаватель и путешественник.



Он избороздил весь Тихий океан, побывал в Австралии, Новой Зеландии и на многих южных островах, ставших позже английскими колониями. Кук совершил три знаменитые экспедиции.



1921 Издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1706 Бенджамин Франклин, американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США.



1847 Николай Жуковский, российский ученый в области механики, основоположник аэродинамики как науки.



1863 Константин Станиславский, русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра, народный артист СССР.



1899 Аль Капоне, американский гангстер.



1902 Леонид Трауберг, советский кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР.



1933 Далида, французская певица и актриса.



1942 Мохаммед Али, американский боксер, олимпийский чемпион.



1945 Семен Альтов, советский и российский писатель-сатирик, заслуженный деятель искусств России.



1961 Майя Чибурданидзе, советская и грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира по шахматам.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!