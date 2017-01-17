Доброе утро, Камчатка!

17.01.2017 05:50:55 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня вторник, 17 января 2017 года. По старому стилю — 4 января.

Собор 70-ти апостолов;Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).

Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афанасия (III–IV).

Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева пресвитеров (1933); сщмч. Николая Маслова пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына пресвитера (1941).

По мусульманскому календарю — 19 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 19 тевета 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День детских изобретений.  

17 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ

395  Римская империя разделилась на Восточную и Западную.

1377 Резиденцией Папы Римского становится Ватикан.

1772  Произошел дворцовый переворот в Датско-Норвежском королевстве.

1773  Джеймс Кук пересек Южный полярный круг.

Первым, кто сумел пересечь Южный полярный круг, был Джеймс Кук. Это произошло 17 января 1773 года.

В истории культуры и науки найдется не так много имен, которые одновременно встречаются в справочниках выдающихся деятелей науки и культуры. Таким человеком является капитан Кук, известный английский мореплаватель и путешественник.

Он избороздил весь Тихий океан, побывал в Австралии, Новой Зеландии и на многих южных островах, ставших позже английскими колониями. Кук совершил три знаменитые экспедиции.

1921  Издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1706   Бенджамин Франклин, американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США.  

1847  Николай Жуковский, российский ученый в области механики, основоположник аэродинамики как науки.  

1863  Константин Станиславский, русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра, народный артист СССР.  

1899  Аль Капоне, американский гангстер.  

1902  Леонид Трауберг, советский кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР.

1933  Далида, французская певица и актриса.  

1942  Мохаммед Али, американский боксер, олимпийский чемпион.  

1945  Семен Альтов, советский и российский писатель-сатирик, заслуженный деятель искусств России.  

1961  Майя Чибурданидзе, советская и грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира по шахматам.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

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