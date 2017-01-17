Камчатский метеокомментарий, 17 января

17.01.2017 05:48:44 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -14º, атмосферное давление 743 мм рт., относительная влажность 75%.



Предварительный прогноз:



Утро: -14°, малооблачно, без осадков, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление 741 мм рт., ст., относительная влажность 94%.



День: -12°, переменная облачность, возможен небольшой снег, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление 742 мм рт. ст., относительная влажность 97%.



Вечер: -10°, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление 743 мм рт., ст., относительная влажность 96%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — нет заметных возмущений; 12 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 8’17’’ (+3”).



Луна: 72%, стареющая.



Народ приметил: если без облачно при сильном морозе, то сохранится ещё морозная погода.



Именины у Артемия и Архипа, у Трофима. Артемий (Артем), с греческого, - "здоровый". Архип с греческого - "хозяин лошадей". Трофим с греческого - "кормилец, питомец".

Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 17 января, 5.15 (кмч).