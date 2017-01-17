Камчатский гороскоп, 17 января

17.01.2017 01:44:34 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:
Сегодня будет легко сохранять спокойствие и практичный взгляд на вещи, даже на фоне некоторых проблем. Главное – не забывать поддерживать баланс во всех сферах жизни. Несмотря на возможный хаос в делах, повысится интерес к новым темам и желания порядка в действиях и мыслях выйдет на первый план. Создастся отличная атмосфера для вечерних встреч, совещаний или консультаций, однако в любом диалоге пригодится дипломатичность. Возможны новые интересные задания от руководства, или изменение текущих договоренностей.
Опасное место для водителей и пешеходов — улица Молчанова.
Рейтинг дня: 4.
День благоприятен для жителей улиц Амональная Падь, Мишенная, Петропавловское шоссе, проспект Карла Маркса, районов КП, Звездная, 11 (в краевом центре), Артельной (в Елизове), села Карымай, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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