Педагогов научат проводить заповедные уроки

17.01.2017 01:44:33 (GMT+12)

Сотрудники Кроноцкого заповедника организуют на Камчатке ряд встреч со школьными учителями и преподавателями средних и высших учебных заведений, где расскажут о проекте «Всероссийский заповедный урок». Акция посвящёна 100-летию заповедной системы России.



На вводных встречах педагогам расскажут о российских особо охраняемых природных территориях и их роли в сохранении уникальных природных комплексов и биологического разнообразия, познакомят с платформой заповедныйурок.рф. На сайте размещены материалы заповедников и национальных парков России для проведения Всероссийского заповедного урока, разработанного ЭкоЦентром «Заповедники». Это презентации, методические разработки, игровые пособия, видеоролики – всё для того, чтобы увлечь молодёжь идеей охраны природы и подвигнуть их к реализации собственных проектов.



Занятия разработаны для разных возрастных категорий школьников, студентов колледжей и ВУЗов. Материалы помогут самостоятельно проводить занятия в рамках мероприятий 2017 Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии.



«На встречи, посвящённые проведению заповедных уроков, приглашаются педагоги из школ, средних профессиональных и высших учебных заведений Камчатки. Также мы будем рады видеть всех, кто интересуется заповедным делом России и хочет поучаствовать в его развитии, – сообщила Александра Сергеева, методист отдела экологического просвещения ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». – Слушатели могут взять с собой электронные носители информации, на которые мы запишем методические материалы, презентации и фильмы».



17 января встреча пройдёт в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карла Маркса, д. 33/1. Начало в 18.30.



19 января в 18.30 елизовских педагогов ждут в конференц-зале административного здания ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова, д. 48.



25 января в 17.30 для педагогов откроет двери библиотека, расположенная по адресу: г Вилючинск, микрорайон Приморский, ул. Приморская, д.6.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Кроноцком государственном заповеднике.