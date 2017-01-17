Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Татьяна Романова привезла на презентацию книги «Певец страны Уйкоаль» в Мильково молодежный национальный ансамбль

17.01.2017 01:44:33 (GMT+12)

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края, заместитель председателя постоянного комитета по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений Татьяна Романова приняла участие в презентации книги о Георгии Поротове, которая прошла накануне в Мильково.



«Певец страны Уйкоаль» - так называется эта книга, в которую вошли воспоминания мильковчан о знаменитом земляке, а также его стихи о своих односельчанах. Иллюстрирована она рисунками учащихся художественного отделения Детской школы искусств с. Мильково на темы произведений Георгия Поротова. В книге также использованы воспоминания известных камчатских писателей и публицистов.



Виктория Михайлова, руководитель клуба «Камчадалы» при информационно-краеведческом отделе районной библиотеки имени Г.Г. Поротова поделилась, что считает себя воспитанницей мэтра:«Так получилось, что Георгий Германович, будучи заведующим отдела культуры, принимал меня на работу, и потом был наставником долгие годы. С его легкой руки я стала заниматься краеведением.Уже потом, после его кончины, довольно часто мы проводили вечера памяти нашего поэта. Так и родилась идея собрать воспоминания о нем. А его стихи о своих земляках пронизаны особой теплотой. Мне кажется, что ни один писатель Камчатки не отвел столько места своим землякам в своих прозе и стихах. Очень приятно, что на наше мероприятие откликнулась депутат Законодательного Собрания Татьяна Флоровна Романова, которую мы всегда очень ждем. Она не просто приехала, но и привезла молодежный национальный ансамбль «Банго-банго», а также выступила с воспоминаниями, приняла участие в концертном номере».



Книги «Певец страны Уйкоаль» в продаже не будет, весь тираж направят в библиотеки края. И уже идет речь о дополненном ее переиздании. Презентация новой книги постепенно переросла в вечер памяти поэта. На сцене звучали его стихи, воспоминания о народном поэте. Очень трогательным было выступление дочери Георгия Германовича Любови Поротовой. К зрителям обратилась народная артистка России, депутат Камчатского края Татьяна Романова:



«Я благодарна вам за то, что вы пришли на этот вечер памяти. Первые впечатления о Поротове у меня еще с 1970 года, когда ансамбль «Эльвель» приехал с гастролями, и Георгий Германович участвовал в концерте - выступал с номером, играя на мандолине. Номер был посвящен Великой Отечественной войне. До сих пор я помню, какое огромное впечатление он на меня произвел. Георгий Германович - это настоящий талант, при этом, скромный человек, с потрясающим чувством юмора. Очень приятно видеть, что на сегодняшний вечер пришли родители с детьми. Хочу пожелать, чтобы дети и внуки гордились своими родителями, берегли наши традиции. Я горда, что у нас есть такие замечательные люди, как Поротов, на которых можно равняться. Спасибо, что вы храните память о народном поэте и проводите такие вечера. Передаю вам привет и наилучшие пожелания от председателя Законодательного Собрания Валерия Раенко и его первого заместителя Андрея Копылова».



Татьяна Романова вручила клубу «Камчадал» подарок и также выступила в концертной программе, солируя в финальном танце под знаменитую поротовскую песню «Утки» вместе с национальными ансамблями «Кыкша'ай» и «Банго-Банго».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.

