Депутаты Городской Думы Петропавловска поздравили членов клуба пенсионеров «Любава» со Старым Новым годом

17.01.2017 01:44:32 (GMT+12)
Яркое и веселое мероприятие для членов клуба «Любава» состоялось в субботу, 14 января, в одном из кафе Петропавловска. Торжество было посвящено празднованию Старого Нового года. Активное участие в организации принял заместитель председателя Городской Думы Андрей Воровский.
Депутат поздравил присутствующих с праздником и пожелал всем активистам клуба «Любава» крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, творческого вдохновения и добра. «Депутаты Городской Думы Петропавловска желают вам, чтобы все беды и невзгоды остались в прошлом, а новый год принесет только радость и удачу», - добавил Андрей Воровский.
Кроме того, в рамках мероприятия президенту клуба Любови Федосеевой в честь 80-летнего юбилея была вручена Благодарность председателя Городской Думы краевого центра за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, организацию досуга людей старшего поколения и творчество.
Члены клуба, со своей стороны, приготовили для гостей яркие самодеятельные номера с участием Деда Мороза и Снегурочки, и поблагодарили за внимание и отзывчивость с которыми депутаты относятся к их просьбам.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
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