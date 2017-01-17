Школьники Петропавловска вернулись за парты после каникул

17.01.2017 01:35:16 (GMT+12)
В понедельник, 16 января, в школах Петропавловска началась третья, самая длинная, четверть. В Управлении образования отметили, что после продленных каникул возобновили свою работу все образовательные учреждения города. Классов и детских групп, закрытых на карантин, в краевой столице нет.
Как рассказал заместитель Главы администрации Грант Шайгородский, количество заболевших школьников сегодня не превышает 8,74% от общего количества учащихся.
«Карантинные мероприятия, которые были проведены в школах Петропавловска, и продление школьных каникул дали свой положительных эффект: сегодня число заболевших школьников значительно ниже, чем в конце второй четверти и не превышает эпид. порог. Открыты все школы и детские сады города, карантина в учреждениях нет», - рассказал Грант Шайгородский.
Напомним, зимние каникулы у школьников Петропавловска были продлены на пять дней в целях профилактики ОРВИ и гриппа. Вместо 11 января школьники вернулись за парты только 16 числа. Впереди у ребят самая длинная четверть. Следующие каникулы ждут школьников только в конце марта. Продлятся весенние каникулы десять календарных дней. А вот для первоклашек предусмотрены дополнительные выходные. На недельный отпуск ученики первых классов школ Петропавловска отправятся в феврале: с 13 по 19 число.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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