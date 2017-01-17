С 1 января в Петропавловске увеличилась плата за питание детей в школах и детских садах

17.01.2017 01:35:15 (GMT+12)

В соответствии с постановлением администрации Петропавловска, с 1 января 2017 года увеличилась стоимость питания детей в школах и детских садах. С нового года цена пребывания ребёнка в день в детском саду составит 203 рубля 16 копеек, ранее она составляла 192 рубля 60 копеек. Также увеличилась и стоимость питания в городских школах. Стоимость горячих завтраков для учеников 1-4 классов теперь составит 57 рублей 50 копеек, обедов – 86 рублей, полдник обойдётся в 46 рублей. Горячий завтрак для учащихся 5-11 классов будет стоить 67 рублей, обед – 104 рубля, полдник – 48 рублей. В среднем, стоимость дневного питания в школах повысилась на 10 рублей.



В Управлении образования пояснили, что увеличение оплаты связано с ростом затрат на покупку продуктов питания для воспитанников детских образовательных учреждений. При этом, все действующие льготы и компенсации будут сохранены как для детсадовцев, так и для школьников.



Напоминаем, в Петропавловске по-прежнему действует система компенсационных выплат на пребывание детей в детском саду. Она составляет 20, 50 и 70% от родительской платы за питание на первого, второго, третьего ребенка соответственно. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в дошкольных образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, родительская плата не взимается.



Для оформления выплат родителям необходимо обратиться в отдел по предоставлению социальных услуг Управления образования администрации Петропавловска по адресу по адресу: ул. Ленинградская,72.



Право на бесплатное питание также имеют и обучающиеся городских школ из многодетных, малообеспеченных семей, ребята из числа КМНС, дети с ограниченными возможностями здоровья и др. Полную информацию о льготах на школьное питание можно узнать у классного руководителя или в администрации учебного учреждения.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.