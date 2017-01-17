Семь автомобилей, мешающих расчистке города, были эвакуированы за выходные

17.01.2017 01:35:15 (GMT+12)

Семь автомобилей, мешающих расчистке города, были эвакуированы за выходные

В минувшие выходные семь автомобилей, мешающих работе снегоочистительной техники, были эвакуированы и поставлены на площадку специального хранения. Данные машины мешали работе снегоочистительной техники. Об этом сообщили в Управлении городского хозяйства администрации.

Руководитель Управления Дмитрий Макаров пояснил, что снегоочистка Петропавловска ведется с привлечением сотрудников ГИБДД.

«Горожане продолжают оставлять свои автомобили на обочинах дорог, тротуарах, возле контейнерных площадок и социальных объектов. Брошенный транспорт крайне затрудняет снегоочистку, поэтому мы вынуждены привлекать к розыску владельцев автомобилей ГИБДД. С помощью сотрудников инспекции, мы выявляем владельцев брошенных машин, просим их убрать, а если понимания не находим, то эвакуируем автомобили на штраф. площадку», - пояснил Дмитрий Макаров.

В Управлении дорожного хозяйства добавили, что расчистка затруднена во многих районах Петропавловска, в частности, на пр. Рыбаков, М. Блюхера, В. Кручины, Ларина, Дальневосточной, Партизанской и др. Большое скопление личного транспорта горожан, брошенного на придомовых территориях и внутриквартальных проездах, блокирует заезд большегрузной спецтехнике, что не позволяет провести расчистку дорог качественно.   Сегодня работы по снегоочистке продолжатся с привлечением сотрудников ГИБДД. В связи с этим, специалисты Управления городского хозяйства просят автолюбителей не оставлять свои машины во дворах домов, чтобы не мешать работе коммунальных предприятий. В противном случае, машины, мешающие расчистке дорог, будут эвакуированы на штрафплощадку.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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