Расширение зауженных проездов и обработка дорог противогололёдными материалами – приоритетные задачи дорожных служб

17.01.2017 01:35:15 (GMT+12)
Подрядчики Петропавловска продолжают в усиленном режиме работать на дорогах краевой столицы. Ежедневно на расчистку трасс и борьбу с гололедом выходят около 80 единиц техники различного назначения. По данным Управления дорожного хозяйства за выходные с дорог Петропавловска вывезено более 7 тысяч кубометров снега.
Как рассказал руководитель Управления городского хозяйства Дмитрий Макаров, главная задача подрядчиков сегодня – расширение зауженных проездов и обработка дорог противогололедными материалами – песком и солью.
«Спецтехника выходит на дороги города ежедневно. Подрядчики работают во всех районах города, в том числе и в поселках. Минувшей ночью они продолжали расширять проезжую часть и межквартальные проезды. Основной упор дорожников был сделан на расширение и обработку песко-солью проездов, ведущих к объектам социальной сферы. За ночь с дорог вывезено более 3800 кубометров снега, - рассказал Дмитрий Макаров. – Сегодня работы по расчистке продолжатся согласно схемам снегоочистки, на дороги города выйдет около 90 единиц специальной техники, среди которой 16 “посыпалок”, с их помощью дорожники обработают трассы и проезды противогололёдным материалом».
Дмитрий Макаров также добавил, что в понедельник, 16 января, продолжится работа по расчистке тротуаров и лестничных переходов - дорожные рабочие подрядчиков будут вручную очищать данные объекты.
В связи с тем, что расчистка города продолжается в усиленном режиме, Управление городского хозяйства администрации Петропавловска обращается к автомобилистам с просьбой с пониманием отнестись к работе дорожных служб и убрать машины, мешающие прохождению спецтехники.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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