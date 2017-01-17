Подведены итоги конкурса оригинального письма Деду Морозу «Добрые слова»

17.01.2017 01:35:14 (GMT+12)
В администрации Петропавловска состоялось подведение итогов первого городского конкурса оригинальных писем Деду Морозу «Добрые слова». Напомним, накануне Нового года юные камчатцы поздравляли сверстников из других стран мира. Ребята в возрасте от 3 до 12 лет писали письма детям из разных стран с новогодними пожеланиями. Почтовое отделение Дедов Морозов, расположенное в снежном городке, работало с 24 по 31 декабря. За это время в новогодний ящик поступило более 20 писем с поздравлениями. Накануне отъезда из Петропавловска, участники международного форума Дедов Морозов, которые приезжали в краевую столицу для празднования Нового 2017 года, выбрали самые интересные и оригинальные письма. По просьбе иностранных гостей, накануне в администрации Петропавловска были награждены авторы семи самых красочных и необычных писем.
Первое место заняла самая младшая участница конкурса – четырехлетняя Кристина Волкова, самое оригинальное письмо иностранным сверстникам написала 6-летняя Алина Алферова, а самым красиво оформленным было признано послание 8-летней Волковой Камиллы. Поощрительные призы за участие в конкурсе получили: Дарья Матвеева, Муслима Садыкова, Наталия Земская и Диана Ситькова.
Сказочные иностранные гости передали для победителей конкурса сладкие подарки и сувениры, а также пожелания счастливого нового года!
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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