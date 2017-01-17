Чемпионат и первенство Петропавловска по Сётокан: итоги

17.01.2017 01:35:14 (GMT+12)

Чемпионат и первенство Петропавловска по Сётокан: итоги

В минувшее воскресенье в ФОКе «Звездный» прошли соревнования по Сётокан. В состязаниях приняли участие 110 спортсменов спортивных объединений города. На турнире проводились индивидуальные поединки по «кумитэ» и по «ката».

По итогам соревнований, призовые места распределились следующим образом:

«Кумитэ»

Мальчики и девочки 4-5 лет:

1 место – Сазонов Кирилл (ДЮСШ № 5);

2 место – Казаковцев Артем (ДЮСШ № 5);

3 место – Клещов Владислав (ДЮСШ № 5).

Мальчики и девочки 6-7 лет:

1 место – Русаков Никита (ДЮСШ № 5);

2 место - Жукова Анна (ДЮСШ № 5);

3 место – Яковлев Кирилл (ДЮСШ № 5).

Мальчики и девочки 8-9 лет:

1 место – Сидоров Александр (ДЮСШ № 5);

2 место – Савчин Максим (ДЮСШ № 5)4

3 место – Блохина Виктория (БелоЯръ).

Мальчики и девочки 10-11 лет:

1 место – Ляхов Роман (ДЮСШ № 5);

2 место – Нагуманов Герман (БелоЯръ);

3 место – Сухов Матвей (ДЮСШ № 5).

Юноши и девушки 12-13 лет:

1 место – Костерин Артем (ДЮСШ № 5);

2 место – Глинский Тимофей (ДЮСШ № 5);

3 место – Ободенко Петр (ДЮСШ № 5).

Юноши и девушки 14-15 лет:

1 место – Бурик Тимур (ДЮСШ № 5);

2 место – Орехов Матвей (ДЮСШ № 5);

3 место – Поплавский Егор (ДЮСШ № 5).

Юноши и девушки 16-17 лет:

1 место – Кузьмин Влас (ДЮСШ № 5);

2 место – Потапов Антон (ДЮСШ № 5).

Мужчины старше 18 лет:

1 место – Быков Владислав (ДЮСШ № 5);

2 место – Бондарь Павел (АНО ДЮСК «Школа Будо»);

3 место – Железняков Максим (АНО ДЮСК «Школа Будо»).

Девушки 12-15 лет:

1 место – Паламарчук Екатерина (ДЮСШ № 5);

2 место – Ластовская Алена (ск «Спрут»);

3 место – Басова Екатерина (БелоЯръ).

«Ката»

Мальчики и девочки 4-5 лет:

1 место – Сазонов Кирилл (ДЮСШ № 5);

2 место – Казаковцев Артем (ДЮСШ № 5);

3 место – Клещов Владислав (ДЮСШ № 5).

Мальчики и девочки 6-8 лет:

1 место – Шкляров Иван (ДЮСШ № 5);

2 место – Савчин Максим (ДЮСШ № 5);

3 место – Шиндориков Владислав (ДЮСШ № 5).

Мальчики 9-11 лет:

1 место – Риковский Дмитрий (ДЮСШ № 5);

2 место – Нагуманов Герман («БелоЯръ»);

3 место – Сухов Матвей (ДЮСШ № 5).

Юноши 12-17 лет:

1 место – Садиков Сергей (ДЮСШ № 5);

2 место – Бурик Тимур (ДЮСШ № 5);

3 место – Поплавский Егор (ДЮСШ № 5).

Мужчины старше 18 лет:

1 место – Быков Владислав (ДЮСШ № 5);

2 место – Бондарь Павел (АНО ДЮСК «Школа Будо»);

3 место – Железняков Максим (АНО ДЮСК «Школа Будо»).

Девочки 6-9 лет:

1 место – Жукова Анна (ДЮСШ № 5);

2 место – Блохина Виктория («БелоЯръ»);

3 место – Пожидаева Дарья («Раздольный круг»).

Девушки 10-17 лет:

1 место – Ластовская Алена (ск «Спрут»);

2 место – Аникина Ксения («БелоЯръ»);

3 место – Артёменко Елизавета («БелоЯръ»).

Победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней в каждой возрастной группе среди юношей и девушек по «кумитэ» и «ката». Лучшей командой была признана команда ДЮСШ № 5.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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