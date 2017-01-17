Чемпионат и первенство Петропавловска по Сётокан: итоги

17.01.2017 01:35:14 (GMT+12)

В минувшее воскресенье в ФОКе «Звездный» прошли соревнования по Сётокан. В состязаниях приняли участие 110 спортсменов спортивных объединений города. На турнире проводились индивидуальные поединки по «кумитэ» и по «ката».



По итогам соревнований, призовые места распределились следующим образом:



«Кумитэ»



Мальчики и девочки 4-5 лет:



1 место – Сазонов Кирилл (ДЮСШ № 5);



2 место – Казаковцев Артем (ДЮСШ № 5);



3 место – Клещов Владислав (ДЮСШ № 5).



Мальчики и девочки 6-7 лет:



1 место – Русаков Никита (ДЮСШ № 5);



2 место - Жукова Анна (ДЮСШ № 5);



3 место – Яковлев Кирилл (ДЮСШ № 5).



Мальчики и девочки 8-9 лет:



1 место – Сидоров Александр (ДЮСШ № 5);



2 место – Савчин Максим (ДЮСШ № 5)4



3 место – Блохина Виктория (БелоЯръ).



Мальчики и девочки 10-11 лет:



1 место – Ляхов Роман (ДЮСШ № 5);



2 место – Нагуманов Герман (БелоЯръ);



3 место – Сухов Матвей (ДЮСШ № 5).



Юноши и девушки 12-13 лет:



1 место – Костерин Артем (ДЮСШ № 5);



2 место – Глинский Тимофей (ДЮСШ № 5);



3 место – Ободенко Петр (ДЮСШ № 5).



Юноши и девушки 14-15 лет:



1 место – Бурик Тимур (ДЮСШ № 5);



2 место – Орехов Матвей (ДЮСШ № 5);



3 место – Поплавский Егор (ДЮСШ № 5).



Юноши и девушки 16-17 лет:



1 место – Кузьмин Влас (ДЮСШ № 5);



2 место – Потапов Антон (ДЮСШ № 5).



Мужчины старше 18 лет:



1 место – Быков Владислав (ДЮСШ № 5);



2 место – Бондарь Павел (АНО ДЮСК «Школа Будо»);



3 место – Железняков Максим (АНО ДЮСК «Школа Будо»).



Девушки 12-15 лет:



1 место – Паламарчук Екатерина (ДЮСШ № 5);



2 место – Ластовская Алена (ск «Спрут»);



3 место – Басова Екатерина (БелоЯръ).



«Ката»



Мальчики и девочки 4-5 лет:



1 место – Сазонов Кирилл (ДЮСШ № 5);



2 место – Казаковцев Артем (ДЮСШ № 5);



3 место – Клещов Владислав (ДЮСШ № 5).



Мальчики и девочки 6-8 лет:



1 место – Шкляров Иван (ДЮСШ № 5);



2 место – Савчин Максим (ДЮСШ № 5);



3 место – Шиндориков Владислав (ДЮСШ № 5).



Мальчики 9-11 лет:



1 место – Риковский Дмитрий (ДЮСШ № 5);



2 место – Нагуманов Герман («БелоЯръ»);



3 место – Сухов Матвей (ДЮСШ № 5).



Юноши 12-17 лет:



1 место – Садиков Сергей (ДЮСШ № 5);



2 место – Бурик Тимур (ДЮСШ № 5);



3 место – Поплавский Егор (ДЮСШ № 5).



Мужчины старше 18 лет:



1 место – Быков Владислав (ДЮСШ № 5);



2 место – Бондарь Павел (АНО ДЮСК «Школа Будо»);



3 место – Железняков Максим (АНО ДЮСК «Школа Будо»).



Девочки 6-9 лет:



1 место – Жукова Анна (ДЮСШ № 5);



2 место – Блохина Виктория («БелоЯръ»);



3 место – Пожидаева Дарья («Раздольный круг»).



Девушки 10-17 лет:



1 место – Ластовская Алена (ск «Спрут»);



2 место – Аникина Ксения («БелоЯръ»);



3 место – Артёменко Елизавета («БелоЯръ»).



Победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней в каждой возрастной группе среди юношей и девушек по «кумитэ» и «ката». Лучшей командой была признана команда ДЮСШ № 5.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.