Чемпионат и первенство Петропавловска по Сётокан: итоги

17.01.2017 01:35:14 (GMT+12)
В минувшее воскресенье в ФОКе «Звездный» прошли соревнования по Сётокан. В состязаниях приняли участие 110 спортсменов спортивных объединений города. На турнире проводились индивидуальные поединки по «кумитэ» и по «ката».
По итогам соревнований, призовые места распределились следующим образом:
«Кумитэ»
Мальчики и девочки 4-5 лет:
1 место – Сазонов Кирилл (ДЮСШ № 5);
2 место – Казаковцев Артем (ДЮСШ № 5);
3 место – Клещов Владислав (ДЮСШ № 5).
Мальчики и девочки 6-7 лет:
1 место – Русаков Никита (ДЮСШ № 5);
2 место - Жукова Анна (ДЮСШ № 5);
3 место – Яковлев Кирилл (ДЮСШ № 5).
Мальчики и девочки 8-9 лет:
1 место – Сидоров Александр (ДЮСШ № 5);
2 место – Савчин Максим (ДЮСШ № 5)4
3 место – Блохина Виктория (БелоЯръ).
Мальчики и девочки 10-11 лет:
1 место – Ляхов Роман (ДЮСШ № 5);
2 место – Нагуманов Герман (БелоЯръ);
3 место – Сухов Матвей (ДЮСШ № 5).
Юноши и девушки 12-13 лет:
1 место – Костерин Артем (ДЮСШ № 5);
2 место – Глинский Тимофей (ДЮСШ № 5);
3 место – Ободенко Петр (ДЮСШ № 5).
Юноши и девушки 14-15 лет:
1 место – Бурик Тимур (ДЮСШ № 5);
2 место – Орехов Матвей (ДЮСШ № 5);
3 место – Поплавский Егор (ДЮСШ № 5).
Юноши и девушки 16-17 лет:
1 место – Кузьмин Влас (ДЮСШ № 5);
2 место – Потапов Антон (ДЮСШ № 5).
Мужчины старше 18 лет:
1 место – Быков Владислав (ДЮСШ № 5);
2 место – Бондарь Павел (АНО ДЮСК «Школа Будо»);
3 место – Железняков Максим (АНО ДЮСК «Школа Будо»).
Девушки 12-15 лет:
1 место – Паламарчук Екатерина (ДЮСШ № 5);
2 место – Ластовская Алена (ск «Спрут»);
3 место – Басова Екатерина (БелоЯръ).
«Ката»
Мальчики и девочки 4-5 лет:
1 место – Сазонов Кирилл (ДЮСШ № 5);
2 место – Казаковцев Артем (ДЮСШ № 5);
3 место – Клещов Владислав (ДЮСШ № 5).
Мальчики и девочки 6-8 лет:
1 место – Шкляров Иван (ДЮСШ № 5);
2 место – Савчин Максим (ДЮСШ № 5);
3 место – Шиндориков Владислав (ДЮСШ № 5).
Мальчики 9-11 лет:
1 место – Риковский Дмитрий (ДЮСШ № 5);
2 место – Нагуманов Герман («БелоЯръ»);
3 место – Сухов Матвей (ДЮСШ № 5).
Юноши 12-17 лет:
1 место – Садиков Сергей (ДЮСШ № 5);
2 место – Бурик Тимур (ДЮСШ № 5);
3 место – Поплавский Егор (ДЮСШ № 5).
Мужчины старше 18 лет:
1 место – Быков Владислав (ДЮСШ № 5);
2 место – Бондарь Павел (АНО ДЮСК «Школа Будо»);
3 место – Железняков Максим (АНО ДЮСК «Школа Будо»).
Девочки 6-9 лет:
1 место – Жукова Анна (ДЮСШ № 5);
2 место – Блохина Виктория («БелоЯръ»);
3 место – Пожидаева Дарья («Раздольный круг»).
Девушки 10-17 лет:
1 место – Ластовская Алена (ск «Спрут»);
2 место – Аникина Ксения («БелоЯръ»);
3 место – Артёменко Елизавета («БелоЯръ»).
Победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней в каждой возрастной группе среди юношей и девушек по «кумитэ» и «ката». Лучшей командой была признана команда ДЮСШ № 5.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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