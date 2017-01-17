Марина Волкова: Камчатский край готов противостоять сезонному росту уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

17.01.2017 01:16:29 (GMT+12)

Камчатский край готов противостоять сезонному росту уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ – в регионе создан достаточный запас лекарств и медицинских масок для населения. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.



По её словам, в настоящее время в крае отмечен сезонный подъём уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. В целом по региону эпидемический порог превышен на 57%. Вместе с тем, случаев тяжёлого и атипичного течения болезни не зафиксировано.



«К эпидемической ситуации мы готовимся ежегодно. В сезон с января по март зачастую отмечается рост заболеваемости вирусными инфекциями и гриппом. В учреждениях здравоохранения и фармацевтических организациях хранится достаточный запас медикаментов и масок для населения», - сказала Марина Волкова.



Она отметила, что сейчас эпидпорог превышен во многих муниципальных образованиях Камчатки.



«Исключение составляют Соболевский, Алеутский, Олюторский и Карагинский районы. Основной рост заболеваемости отмечен в возрастных группах от 15 лет и старше», - добавила Марина Волкова.



Замминистра отметила, что на карантин на Камчатке полностью закрыты два детских образовательных учреждения - Лазовская и Долиновская средние школы. Кроме того, закрыты отдельные группы в детском саду «Ручеёк» с. Мильково и классы Мильковской средней школы.



В министерстве здравоохранения Камчатского края рекомендуют продолжать использовать одноразовые защитные маски при контактах с больными, избегать массовых мероприятий в закрытых помещениях и в случае возникновения симптомов заболевания обращаться за помощью к специалистам.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.