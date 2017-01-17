Правительство Камчатского края публично отчитается о своей деятельности за прошлый год

17.01.2017 01:16:28 (GMT+12)

Публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти за 2016 год пройдут в Камчатском крае. Об этом сообщила Первый вице-губернатор Ирина Унтилова.



Отчеты будут проходить с 19 по 31 января в Камчатской краевой научной библиотеке им. Крашенинникова.



«Ежегодно Правительство края выходит с отчетами о деятельности исполнительных органов государственной власти. Отчеты проводятся в присутствии депутатов, территориальных органов федеральной власти, глав муниципалитетов. В этом году мы приняли решение выйти с таким отчетом к населению, провести открытый диалог, обсудить, что получилось, а над чем еще предстоит работать. Мы будем готовы к обратной связи, к предложениям по решению тех или иных задач. Надеемся на активность нашего гражданского общества», - сказала Ирина Унтилова.



Первый вице-губернатор отметила, что публичный отчет – это открытое мероприятие, поэтому доступ для всех желающих будет свободный.



«В один день будут даваться отчеты сразу от нескольких министерств и ведомств. Группы сформированы по принципу взаимодействия и направлениям деятельности органов государственной власти», - уточнила Ирина Унтилова.



19 января с отчетом о деятельности за 2016 год в актовом зале Камчатской краевой библиотеки выступят представители Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности; Министерства экономического развития и торговли; Агентства инвестиций и предпринимательства; Региональной службы по тарифам и ценам; Агентства по ветеринарии Камчатского края. Начало мероприятия в 16.00.



20 января в том же зале отчитаются руководители Министерства специальных программ и по делам казачества, а также Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. Начало в 16.00.



23 января в библиотеке запланирован отчет Министерства здравоохранения; Министерства спорта и молодежной политики; Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края. Начало в 17.00.



25 января слушателей ждут руководители Министерства рыбного хозяйства; Министерства природных ресурсов и экологии; региональной Инспекции государственного экологического надзора. Начало в 16.00.



26 января можно будет заслушать отчеты Министерства транспорта и дорожного строительства; Министерства имущественных и земельных отношений, Инспекции государственного технического надзора. Начало в 16.00.



30 января запланированы отчеты Министерства ЖКХ и энергетики; Министерства строительства; Государственной жилищной инспекции; Фонда капитального ремонта Камчатского края. Начало в 16.00.



31 января в актовом зале Камчатского дворца детского творчества отчеты о деятельности представят Министерство социального развития и труда; Министерство образования и науки; Министерство культуры. Начало мероприятия в 16.00.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.