Жители Камчатки первыми в стране отметили Всероссийский День снега

17.01.2017 01:16:26 (GMT+12)
Жители Камчатки приняли участие в спортивном празднике, прошедшем в рамках Всероссийского Дня снега. Он состоялся накануне, 15 января, на лыжной базе Лесная. Об этом рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5410
«В мероприятии приняли участие жители Петропавловска-Камчатского и Елизова. Всего зарегистрировались 420 человек, в том числе 6 команд – участников командной эстафеты», - рассказали в министерстве.
Спортсмены состязались в гонках на санях, хоккее с мячом на снегу, забеге на лыжах в тандеме и прыжках на фитболах. Также в рамках мероприятия работала баскетбольная зона, снежная горка и игровая площадка с конкурсами. Для пришедших на праздник была организована выездная торговля и выставка сувениров.
Победителем зимней эстафеты стала команда «Дружба», второе место заняли «Медведи», а замкнули тройку призёров спортсмены команды «Адреналин». Все они получили медали и сладкие призы от министерства спорта и молодёжной политики Камчатского края. Остальным участникам вручили памятные призы – футболки и сертификаты.
Напомним, Всероссийский День снега прошёл на Камчатке уже в третий раз. Впервые спортивный праздник состоялся в 2015 году.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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