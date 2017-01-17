Жители Камчатки первыми в стране отметили Всероссийский День снега

17.01.2017 01:16:26 (GMT+12)

Жители Камчатки приняли участие в спортивном празднике, прошедшем в рамках Всероссийского Дня снега. Он состоялся накануне, 15 января, на лыжной базе Лесная. Об этом рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5410



«В мероприятии приняли участие жители Петропавловска-Камчатского и Елизова. Всего зарегистрировались 420 человек, в том числе 6 команд – участников командной эстафеты», - рассказали в министерстве.



Спортсмены состязались в гонках на санях, хоккее с мячом на снегу, забеге на лыжах в тандеме и прыжках на фитболах. Также в рамках мероприятия работала баскетбольная зона, снежная горка и игровая площадка с конкурсами. Для пришедших на праздник была организована выездная торговля и выставка сувениров.



Победителем зимней эстафеты стала команда «Дружба», второе место заняли «Медведи», а замкнули тройку призёров спортсмены команды «Адреналин». Все они получили медали и сладкие призы от министерства спорта и молодёжной политики Камчатского края. Остальным участникам вручили памятные призы – футболки и сертификаты.



Напомним, Всероссийский День снега прошёл на Камчатке уже в третий раз. Впервые спортивный праздник состоялся в 2015 году.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.